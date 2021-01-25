Vali Yazıcı Antalya’da kamp yapan Ampute Futbol ve Okçuluk Milli Takımı ile buluştu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için Antalya’da kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı ve Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Antalya’da bulunan Okçuluk Milli Takımı’nı ziyaret ederek başarı diledi.

Vali Ersin Yazıcı, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlık çalışmaları için 18 - 28 Ocak tarihlerinde Antalya’da kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı’nı ziyaret etti. Başantrenör Osman Çakmak ve futbolcularla kamp yaptıkları otelde bir araya gelen Vali Yazıcı, Ampute Futbol Milli Takımımızın milletimizin gönlünde her zaman şampiyon olduğunu belirterek gençlerimize ve çocuklarımıza azmin, başarının en büyük örnekleri olduğunu söyledi.

Katılacakları 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda Ampute Futbol Milli Takımımıza başarılar dileyen Vali Yazıcı, her zaman milli takımımızın yanında olduğunu, daha nice başarılara, güzelliklere imza atacaklarına inancının tam olduğunu dile getirdi.Ampute Milli Takımı oyuncuları, Vali Ersin Yazıcı’ya, üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

Okçuluk Kültürel Değerimiz

Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Antalya’da kampa giren Okçuluk Milli Takımı’nı ziyaret eden Vali Yazıcı, çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Okçuluğun kültürümüz bir parçası, ata sporumuz olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, gençlerin bu tür sporlara yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Vali Yazıcı; “Okçuluk, tarihten gelen geleneksel ata sporumuz. Okçuluk toplumumuzda gün geçtikçe daha da önem kazanmakta. Tarihimize ait kültürel bir değerimiz. Atalarımız Türk okçuluğunu dünyaya tanıtarak nam saldılar. Gençlerimizi okçuluk, güreş gibi tarihimizle özdeşleşen sporlara yönlendirerek önemli başarılara imza atabiliriz. Okçuluk Milli Takımımıza ve Ampute Futbol Milli Takımımıza katılacakları turnuvalarda başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Başarılarının Devamını Diledi

2021 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli Sporcumuz Ramil Guliyev’i de ziyaret eden Vali Yazıcı, Milli Atletimizi başarılarından dolayı kutlayarak yeni başarılar beklediğini ifade etti.