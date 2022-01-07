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Vali Yazıcı: "Antalya’da bu yıl pedallar iklim sorunu için dönecek"

Tour Of Antalya Uluslararası Bisiklet Turnuvası Koordinasyon Toplantısı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Vali Yazıcı, bu yıl ki temanın ‘İklim sorunu’ olduğuna dikkat çekerek “Antalya’da bu yıl pedallar iklim değişikliği sonucu su kaynaklarının korunması ve küresel ısınmanın önüne geçilmesi için dönecek” dedi.

ANTALYA 07.01.2022, 14:18
Vali Yazıcı: "Antalya’da bu yıl pedallar iklim sorunu için dönecek"

Tour Of Antalya Uluslararası Bisiklet Turnuvası Koordinasyon Toplantısı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Vali Yazıcı, bu yıl ki temanın ‘İklim sorunu’ olduğuna dikkat çekerek “Antalya’da bu yıl pedallar iklim değişikliği sonucu su kaynaklarının korunması ve küresel ısınmanın önüne geçilmesi için dönecek” dedi.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan “Tour Of Antalya Powered By Akra” kurumlar arası koordinasyon toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında yapıldı.

Tour of Antalya Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney ile ekip arkadaşları, Vali Ersin Yazıcı ve katılımcılara, 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun etapları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya’da dördüncü kez düzenlenecek Tour Of Antalya Powered By Akra koordinasyon toplantısına Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Proje Direktörü Haluk Özsevim, ana sponsor Haydar Barut ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

“İklim sorunu”

Tour Of Antalya’nın bu yıl ki temasının “İklim Sorunu” olduğunu açıklayan Vali Yazıcı, “Antalya’da bu yıl pedallar iklim değişikliği sonucu su kaynaklarının korunması ve küresel ısınmanın önüne geçilmesi için dönecek” dedi.

“Antalya’nın güzelliklerini tüm dünya izleyecek”

Antalya’nın tarihi zenginliği içinde gerçekleşecek olan Tour Of Antalya’nın parkurlarını açıklayan Vali Yazıcı, “Birinci etap Antalya-Antalya, ikinci etap Kemer-Antalya, üçüncü etap Aspendos-Termesos, dördüncü etap Side-Antalya olarak belirlendi. İkinci ve üçüncü etaplar eşsiz antik şehirlerimizde başlayıp başka bir eşsiz antik şehrimiz de bitecek ve Antalya’mızın güzelliklerini bir kez daha tüm dünya görecek” şeklinde konuştu.

“Spor turizminin öneminin farkındayız”

Tour Of Antalya için Antalya’nın tüm kurumlarının seferber olacağını sorunsuz ve başarılı bir organizasyon geçirileceğini ifade eden Vali Yazıcı, “Antalya’ da turizmi 12 aya yaymak için en önemli alternatif spor turizmidir. Zaten Antalya’da pek çok bisiklet gruplarını ağırlayan bir kent. Bu yüzden bu tür organizasyonların adımızı daha da duyurmak için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Şimdiden Tour Of Antalya bir marka oldu. Hızlı bir şekilde de gelişerek, Antalya’ya katkı sağladığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Tour Of Antalya’nın önderliğinde bunu örnek alarak ilimizin her noktasında küçüklü büyüklü organizasyon yapmaya devam edeceğiz. Elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Antalya’mızın bisikletle anılan şehirler arasına gireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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