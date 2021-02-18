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Vali Yazıcı, Antalya OSB’nin AR-GE merkezlerini inceledi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ar-Ge Merkezi bulunan Antalya OSB firmalarını ziyaret edip üretim süreçlerini yerinde inceledi.

ANTALYA 18.02.2021, 11:15
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Vali Yazıcı, Antalya OSB’nin AR-GE merkezlerini inceledi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ar-Ge Merkezi bulunan Antalya OSB firmalarını ziyaret edip üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ile birlikte Ar-Ge Merkezi bulunan Bölge firmalarını ziyaret edip üretim süreçleri ile sektörlerin durumu hakkında bilgi aldı. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy ile Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin de ziyaretlere eşlik etti.

3 fabrikayı ziyaret etti

Günün ilk ziyaretini Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Tic. AŞ’ye yapan Vali Yazıcı ve Başkan Bahar, şirket Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi ve Başkan Vekili Mustafa Çakal ile birlikte fabrikayı gezip çalışanlar ile sohbet etti. Ankutsan’ın ardından Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ’nin tesislerine geçen Vali Yazıcı ve Bahar’a, şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Cihan Bulut, Ali Erdinç Yörükoğlu ve Ali Bulut eşlik etti. Günün son ziyaretini Cantek Soğutma Makinaları Tur. San. ve Tic. AŞ’ye yapan Vali Yazıcı, Cantek Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca’dan sürdürdükleri Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“Sanayi üssü”

Antalya’nın turizm kadar sanayisi ile de öne çıkan bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, “Antalya’mız turizm kadar önemli bir sanayi üssü konumundadır. Şehrimizde turizmi besleyen birçok alt sanayi kolu mevcut. Ayrıca Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında bulunan birçok firma, Antalya OSB’de faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu da şehrimizin üretim sanayinde de ne kadar başarılı işler çıkarttığının önemli bir göstergesidir. Bu sebeple Antalya OSB’deki tüm firmalarımız bizim için çok önemli ve değerlidir. Zorlu pandemi koşullarına rağmen tedbirlere uyarak üretime etkin şekilde devam eden firmalarımız, şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Bölgedeki firmaların modern üretim tesisleri, nitelikli insan kaynağı ve üretim olanaklarıyla gerçekten fark oluşturan ve sektörlerine yön veren firmalar olduklarını görmekteyim, bu durum hem şehrimiz hem de bizler için övünç kaynağıdır. Bölgedeki tüm firmalarımızın başarılarının artarak devam etmesini dilerim” dedi.

Başkan Bahar: "Her türlü destek sağlandı”

Pandemi süresince Antalya OSB’de üretimin aralıksız sürdüğünü belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Vali Yazıcı, bölgemize ve firmalarımıza her türlü desteği, büyük bir özveri ile sağlamaktadır. Kendisinin de belirttiği üzere zorlu pandemi koşullarında üretimin kesintiye uğramadan devam etmesi için her türlü imkanı sunmuşlar, gerekli tedbirlerin alınıp halk ve çalışan sağlının korunmasına büyük bir hassasiyetle yaklaşmışlardır. Alınan tedbirler ve ortaya konan özveri sonuç vermiş, bir yıldır devam eden pandemi süresinde Antalya OSB’de üretime hiç ara verilmemiş, çalışan sağlını tehdit eden durumlar yaşanmamıştır. Öncelikle, koşullar her ne olursa olsun ülkesine ve milletine hizmet etmekten vazgeçmeyen sanayicilerimize ve çalışanlarımıza, onlara bu yolda her türlü desteği ve imkanı sağlayan Sayın Valimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
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