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Vali Yazıcı: “Antalya, avokado üretiminde Türkiye’nin yüzde 83’ünü karşılıyor”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde (BATEM) düzenlenen Avokado Çalıştayı’na katıldı. Antalya’nın güzide bir tarım şehri olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, “Antalya, ülkemiz avokado üretim alanının yüzde 68’ini, üretim miktarının yüzde 83’ünü karşılamaktadır” dedi.

ANTALYA 17.12.2021, 13:44
Vali Yazıcı: “Antalya, avokado üretiminde Türkiye’nin yüzde 83’ünü karşılıyor”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde (BATEM) düzenlenen Avokado Çalıştayı’na katıldı. Antalya’nın güzide bir tarım şehri olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, “Antalya, ülkemiz avokado üretim alanının yüzde 68’ini, üretim miktarının yüzde 83’ünü karşılamaktadır” dedi.

BATEM’de düzenlenen çalıştaya Vali Ersin Yazıcı, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mustafa Erkan, TAGEM Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Gökhan Kızılcı, Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, İl Tarım Orman Müdürlüğü personeli, STK temsilcileri, avokado yetiştiricileri ve alanında uzman mühendis ve akademisyenler katıldı.

“Antalyalı çiftçiler işini layıkıyla yapıyor”

Antalya’da tarımın profesyonelce yapıldığını vurgulayan Vali Yazıcı, “Tarım İl Müdürümüzle birçok tarım tesisine gittim. Mantar üreticisinden, seralara, avokado bahçelerinde buna şahit oldum. Ayrıca Türk tarımını zirveye çıkartan Türk haklının onur ve gurur duyacağı tohum firmalarının, fide firmalarının bu şehirde olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Bir köylü çocuğu olarak uzun yıllardır ürettiğimiz ürünlerin tohumlarının ya da fidelerinin yurt dışından getirildiğini bu ülkede üretilemediği noktasında haberler alıyorduk. Son 15-20 yılda yapılan atakla özellikle de Antalya’da yapılan atakla şu anda birçok tohum firması Antalya’ya ihracat yapıyor. Size olan güvenimin inancımın altını çizmek istiyorum bu şehir bu şehirde ki çiftçilerimiz 1 buçuk yıllık tecrübemle Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar hemen hemen bütün ilçelerinde küçük ya da büyük tarım tesisleriniz ziyaret etmiş birisi olarak söylüyorum. Bu şehrin çiftçisi bu işi layıkıyla yapıyor” diye konuştu.

“Yaşamak için sağlıklı gıdaya ihtiyacımız var”

Avokadonun A, C ve E vitaminlerince, potasyum, kalsiyum ve magnezyum açısından oldukça zengin bir meyve olduğunu sözlerine ekleyen Vali Yazıcı, “Antalya, ülkemiz avokado üretim alanının yüzde 68’ini, üretim miktarının yüzde 83’ünü karşılamaktadır. Antalya’da 2004 yılında 590 dekar alanda 252 ton üretim yapılırken, 2020 yılı TÜİK rakamlarına göre üretim alanı 13 kat artarak 8 bin 572 dekara, üretim miktarı da 18 kat artarak 4 bin 930 tona ulaşmıştır. Yapacağımız çalıştay ile de bu durumun daha ileri taşımalıyız. Yaklaşık 2 yıldır yaşadığımız pandeminin bize şu gerçeği bir kez daha öğrettiğini hemen biliyoruz yaşamak için gıdaya ihtiyacımız var. Önce sağlık sağlık içinde sağlıklı gıdalar. Tarım asla vazgeçemeyeceğimiz bir alandır. Ben BATEM’e TAGEM’e ve özel firmalarımıza da güveniyorum. Yapacağımız çalışmalarla Türk tarımını yukarıya taşıyacağız” şeklinde konuştu.

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