Vali yazıcı, 2022’nin son saatlerinde görevi başındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2022’nin son saatlerinde görevi başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti. Emniyet ve jandarma personeliyle sohbet eden Vali Yazıcı; “Milletimizin birliği ve devletimizin bekâsı için özveriyle görev yapan jandarmamıza ve polisimize sağlıklı ve başarılarla dolu yıllar diliyorum” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, 2022’nin son saatlerinde görevi başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Ziyaretlerine ilk olarak Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’nden başlayan Vali Yazıcı’ya Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü, Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Eğitim Ve Ögretim Komutanı Kd. Alb. Engin Kuntay, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Alb. Dr. Murat Sezgin eşlik etti.

“Kahramanlarımızın yeni yılını kutluyorum”

Polis Merkezi Amirliği’nde görevli personel ile tek tek selamlaşıp sohbet eden Vali Yazıcı; “2022 yılının son saatlerinde, Antalya’mızda yeni yıla huzur ve güven içinde girmemiz için görevlerinin başında olan kahraman polislerimizle bir aradayız. Yeni yılda aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve başarılarla dolu günler diliyorum” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın güvenliğinden biz sorumluyuz”

Polis Merkezi Amirliği ziyaretinde açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı şunları söyledi: “Bayramlarda, özel günlerde biz işimizin başındayız. Halkımızın güvenliği ve esenliği için hazır bulunmalıyız. Bizler polis ve jandarma olarak insanların güvenliğinden sorumlu olduğumuz için eğlenceden dönen vatandaşlarımızın gece boyunca rahat etmeleri için sizler ve bizler görevdeyiz” dedi.

“Bu şehrin güvenli olduğunu sizler sayesinde bütün dünyaya gösteriyoruz”

İnsanların kendilerini güvende hissettiği için Antalya’ya geldiğine dikkat çeken Vali Yazıcı; "Başka şehirlerden gelen kendi yurttaşlarımız ve dünyanın birçok yerinden bu güvenli şehre sizin sayenizde ziyaretçiler geliyor. Eğlenmeye ve tatil yapmaya geliyorlar. Yılbaşında da ciddi anlamda geçmiş yıllara göre daha büyük bir yoğunluk var. Daha fazla doluluk var ve bu da sevindirici. Burada da belirtmek isterim ki turizmin birinci kuralı tıpkı nefes almak nasıl zorunluysa, turizm içinde olmazsa olmazı güvenlik. Dünyada yaşayan herkes tatilin bir ihtiyaç olduğunu biliyor, tatil bir zorunluluk değil ama ihtiyaç. İnsanların kendini güvenli görmediği hiçbir yere kimse gitmez. Buradaki polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz sayesinde bu şehrin güvenli olduğunu sizler sayesinde bütün dünyaya gösteriyor ve ilan ediyoruz" şeklinde konuştu.

Döşemealtı ilçe jandarma komutanlığı ziyaret edildi

Temaslarına Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek devam eden Vali Yazıcı beraberindeki heyete Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder eşlik etti. Görevli personel ile selamlaşıp sohbet eden Vali Yazıcı, personelin yeni yılını kutlayıp şunları söyledi: “Uhdesinde bulunan görevleri şerefle yürüten; azimli, kararlı, inançlı ve daima hazır Jandarmamızı 2022 yılının son saatlerinde ziyaret ettik. Yeni yılda aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve başarılarla dolu günler diliyorum.”

Son ziyaretini de Kovanlık Trafik Kontrol Noktası’na gerçekleştiren Vali Yazıcı, görevli personelle selamlaştıktan sonra uygulama noktasıyla ilgili bilgiler aldı. Güvenlik güçlerine 2023 yılı için başarı dileklerini ileten Vali Yazıcı; “2023 yılına görevlerinin başında girecek güvenlik görevlilerimizi ziyaretimize Kovanlık Trafik Kontrol Noktası ile devam ettik. Milletimizin birliği ve devletimizin bekası için özveriyle görev yapan Mehmetçiğimize ve polisimize sağlıklı ve başarılarla dolu yıllar diliyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Vali Yazıcı, Jandarma telsizinden tüm personele seslenerek yeni yıllarını kutlayıp görevlerinde başarılar diledi.