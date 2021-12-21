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Vali Yazıcı: “12 yaş üstü gençlerimizi aşı olmaya davet ediyoruz”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Vali Yazıcı ziyaretinde, sağlıklı bir eğitim ortamı için, yüz yüze eğitimin okullarda aksamadan devam etmesi için aşı yapılmasının önemin değindi. Vali Yazıcı, “12 yaş üstü gençlerimizi tercihe bağlı olarak aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

ANTALYA 21.12.2021, 16:04
Vali Yazıcı: “12 yaş üstü gençlerimizi aşı olmaya davet ediyoruz”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Vali Yazıcı ziyaretinde, sağlıklı bir eğitim ortamı için, yüz yüze eğitimin okullarda aksamadan devam etmesi için aşı yapılmasının önemin değindi. Vali Yazıcı, “12 yaş üstü gençlerimizi tercihe bağlı olarak aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

AHENK Projesi kapsamında Vali Ersin Yazıcı, Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Yazıcı’ya Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük eşlik etti.

“Aşı çok önemli”

Pandemiyle mücadele kapsamında virüsten korunmanın en etkili yolunun aşı ve tedbirler olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan aşı standını ziyaret ederek aşı olan gençlerle sohbet etti. Aşının virüsten korunmada en etkili silah olduğuna değinen Vali Yazıcı, “Virüsten korunmak için hepimizin bildiği bir gerçek var. Tedbirler ve aşı. Bunları aksatmamalıyız. Bunu tedbirlere uyarak ve aşı yaptırarak kış aylarına girdiğimiz şu günlerde kendimizi ve çevremizi virüse karşı korumalıyız. Unutmayalım ki; sağlıklı bir eğitim ortamı için, yüz yüze eğitimin okullarımızda devam etmesi için aşı yapılması çok önemli. Bu sebeple 12 yaş üstü gençlerimizi tercihe bağlı olarak aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Öğrencilerle kitap okudu”

Aşı uygulama noktasını ziyaretinin ardından AHENK Projesi kapsamında Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda 9,10 ve 11’inci sınıflardan oluşan öğrencilerle kitap okuyup merak ettikleri soruları cevaplayan Vali Yazıcı, kitap okumanın faydalarını, kitap okuma alışkanlığının önemini ve yalanı hiçbir zaman hayatlarına sokmamaları gerektiğini anlattı.

“Mutlaka kitap okuyun”

Öğrencilerle buluşmasında onlarla sohbet etmeye geldiğini söyleyen Vali Yazıcı, “Bugün buraya sizlere nasihat etmeye gelmedim. Sadece bir nasihatim olacak. Mutlaka kitap okuyun. Çünkü kitap okumak sizin her yönde gelişiminize katkı sunacak en önemli dosttur. Benim en iyi dostum kitap. Sizlerin de dostlarınızdan biri kitap olsun” diye konuştu.

"Hedeflerinizden vazgeçmeyin"

Gençlere hayallerini sorarak hayallerinden hiçbir koşulda vazgeçmemelerini söyleyen Vali Yazıcı, hayallerine şimdiden karar vererek hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğini ifade etti. Öğrencilere hayallerine sımsıkı sarılmaları gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı, “Hayallerimize sımsıkı sarılalım. Benim en büyük hayalim üniversiteyi İstanbul’da okumaktı. Bunu gerçekleştirmek için üniversiteyi çalışarak okudum. Çünkü bu benim hayalimdi ve gerçekleştirmek adına tüm zorluklarla mücadele ettim. Okuldan mezun olunca herkes memuriyet sınavına girmemi istedi. Benden 1 ya da 2 dönem önce mezun olan arkadaşlarımız kaymakam olmuş veya bakanlıkta çalışıyor. Bunu ben de yapabilirim dedim. Kaymakamlık sınavı hariç hiçbir sınava girmedim. Zor, oyunu bozar diye bir laf vardır. Benimde hayatımın dönüm noktası orası oldu” şeklinde konuştu.

“Amacımız öğrencilerimizde niteliği arttırmak”

Öğrencilerle sohbetin ardından Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleriyle bir araya gelerek AHENK Projesi hakkında sohbet eden Vali Yazıcı “Siz değerli öğretmenlerimizle burada olmaktan son derece mutluyum. Projemizde bilmediğiniz ya da farklı hiçbir şey yok. Projeyle üzerimizdeki ölü toprağı atarak meslek liselerimizi, eğitimimizi tekrardan hareketlendirmek istiyoruz. Değerler eğitimini gençlerimize aşılayacağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi el birliğiyle iyi insan olarak yetiştirip yarınlarımıza hazırlamak istiyoruz. En büyük amacımız öğrencilerimizde niteliği arttırmak. Bu konuda da hepinizin desteğini ihtiyacım var” dedi.

“Meslek liseleri şehir için önemli”

Meslek lisesi öğrencilerinin yaşadıkları şehir için önemine vurgu yapan Vali Yazıcı, “Şöyle bir gerçek var. Anadolu lisesinde okuyan öğrencilerimiz üniversite için gittikten sonra şehirlerine geri gelme oranları yüzde 20 bile değil. Büyükşehir’e gidiyor ve geri dönmüyorlar. Meslek liselerinde okuduktan sonra mezun olan öğrencilerimizin tamamına yakınını ise şehirlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu çocuklar günlük hayatımızın her anında karşımıza çıkıyor Çocuklarımıza sahip çıkalım. İnsan zor bir varlık. Bu yüzden bunu hep birlikte yapalım” ifadelerini kullandı.

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