banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Motorine bir indirim daha geliyor!
Motorine bir indirim daha geliyor!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?
Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?

Uzmanlardan ’Sahur yaptıktan sonra oruç tutun’ uyarısı

Ramazan ayının günler kala uzmanlar dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu. Sahurun atlanılmaması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Toptaş Bıyıklı, “Uyku düzeninin bozulmaması için sahur öğünün atlanılması sonra gün içerisinde daha fazla susamaya, buna bağlı olarak besin alımının azalmasına, daha fazla halsizlik ve yorgunluğa neden oluyor” dedi.

ANTALYA 30.03.2022, 12:10
Uzmanlardan ’Sahur yaptıktan sonra oruç tutun’ uyarısı

Ramazan ayının günler kala uzmanlar dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu. Sahurun atlanılmaması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Toptaş Bıyıklı, “Uyku düzeninin bozulmaması için sahur öğünün atlanılması sonra gün içerisinde daha fazla susamaya, buna bağlı olarak besin alımının azalmasına, daha fazla halsizlik ve yorgunluğa neden oluyor” dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Toptaş Bıyıklı, ramazanda formda kalmak ve zinde hissetmek için sağlıklı beslenme tavsiyesinde bulundu. Ramazan ayında öğün sayısının azalmasına bağlı olarak uykusuzluk, halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetlerin arttığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Toptaş Bıyıklı, bu problemleri aza indirmenin formüllerini anlattı. Mutlaka sahura kalkılması gerektiğini belirten ALKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Toptaş Bıyıklı, “Bunlardan biri mutlaka sahura kalkılması gerekiyor. Toplumda birçok kişinin yaptığı en büyük hatalardan birisi sahurun atlanılması. Uyku düzeninin bozulmaması için sahur öğünün atlanılması sonra gün içerisinde daha fazla susamaya, buna bağlı olarak besin alımının azalmasına, daha fazla halsizlik ve yorgunluğa neden oluyor. Bu nedenle sahura kalkılmasını mutlaka öneriyoruz” dedi.

“Sahurda hafif ürünlerin tüketilmesine dikkat etmeliyiz”

Sahur öğününün nasıl olması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Toptaş Bıyıklı, “Sahurda protein ve lif içeriği zengin bir öğün tüketilmesi günün daha dinamik geçmesine yardımcı olacaktır. Hafif ürünlerin tüketilmesine dikkat etmeliyiz. Protein içeriği yüksek, kahvaltılık tarzında süt, peynir ve yumurta gibi ürünler tüketilebilir. Bunun yanında domates, salatalık gibi yeşilliklerin tüketilmesini öneriyoruz. Aşırı karbonhidrat alımına kaçmamak, hamur işlerine yönelmemek burada önemli. Sahur öğününde yemek türü besinler tüketilecekse de zeytinyağlı yemekler ve yanında yoğurt gibi hafif, protein anlamında destek sağlayacak besinler tercih edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Su tüketiminin gün içerisine yayılmasının gerektiğini belirten Toptaş Bıyıklı, yaklaşık 2,5 litre su tüketimi olması gerektiğini, bununda sahur ile iftar arasına yayılarak tüketilmesini önerdi. Hangi tür sıvıların tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Toptaş Bıyıklı, “Sıvı alımında yöneleceğimiz içeceklere dikkat edilmesi gerekiyor. Sadece su değil, ayran ve taze sıkılmış meyve suyu aşırıya kaçmadan veya komposto sularıyla sıvı alımı sağlanabilir. Çay ve kahve tüketilebilir ancak şekerli tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Asitli içecekleri yine tavsiye etmiyoruz” şeklinde konuştu.

"Uzun süren açlık sonrasında iftarda aşırı yüklenmelerden kaçınılması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Toptaş Bıyıklı, kan şekerinin çok hızlı yükselmesiyle halsizlik ve yorgunluk şikayetlerinin artabileceğini dile getirdi. İftar öğününe hafif besinlerle başlanılması gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Toptaş Bıyıklı, “Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi hafif bir iftar öğününe geçiş yapmak. 1-2 adet zeytin veya hurma ile orucumuzu açtıktan sonra bir kase çorba, yanında yoğurt ve salata gibi tüketilmeli. Ardından mümkünse 10-15 dakikalık ara verilmesini öneriyoruz. Izgara et, tavuk, balık, kuru baklagil ve ya sebze yemekleri tüketilebilir. Ağır besinlere yönelmeden, kızartma işlemlerinden kaçınılmış besinlerin tercih edilmesi gerekiyor. İftardan sonra yine bir iki öğün yapılmasını öneriyoruz. Çünkü ramazan ayında öğün sayısının azalmasıyla birlikte gün içerisinde oluşabilecek besin öğesi kayıplarının önlenmesi önemli” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19