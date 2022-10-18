Uzmanlardan, ’Karın ağrısı olan çocuğa ağrı kesici vermeyin’ uyarısı

Çocuk Cerrahı Dr. Elnur Nurullayev, çocuklarda karın ağrısı şikayetinin ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Bir çocukta karın ağrısı varsa bu önemlidir. Bir an önce zaman kaybetmeden uzman bir hekime başvurmak gerekiyor. Aileler ağrıyı kendi başına tedavi etmeye kalkmamalı” dedi.

Karın ağrısının altında yatan bazı sebeplerin olabileceğini söyleyen OFM Antalya Hastanesi Çocuk Cerrahı Dr. Dr. Nurullayev, “Bu sebeplerin tanısını koyabilecek tek kişi doktordur. Aileler, doktora gitmeden kendi başlarına tanı koymamalı. Gelişigüzel ağrı kesici ilaçları çocuklarına vermemeliler. Bazı aileler, karın ağrısı çeken çocuklarına ilk etapta sıcak uygulama, soğuk uygulama, masaj yaparak ağrıyı gidermeye çalışıyorlar. Kimisi gelişigüzel ağrı kesiciler vererek sorunun tam tespitini önlüyor. Çocuktaki karın ağrısı cerrahi bir hastalıktan dolayı olabilir. Böyle bir durumda çocuğun hayatını riske atmamak için mutlaka ağrının başladığı ilk dakikadan itibaren doktora başvurmak en doğru davranıştır” ifadelerini kullandı.

"En sık nedeni kabızlık ve viral enfeksiyonlar"

Dr. Nurullayev, karın ağrısı şikayetinin çocuklarda sık rastlanan bir durum olduğuna vurgu yaptı. Dr.Nurullayev, “Bir çocukta karın ağrısı varsa, aile dikkatli olmalıdır. Karın ağrısının en sık nedenleri kabızlık veya gastroenterit gibi viral enfeksiyonlardır ve tedavisi cerrahi olmayan hastalıklardır. Ağrı, cerrahi karın ağrısı ise adından göründüğü gibi tedavisinde acil cerrahi girişim gerekmektedir. Karın ağrısı olan çocukların yaklaşık yüzde 5’inde cerrahi tedavi gerekli olur. Bu yüzdelik rakam çok küçük gibi görünse de karın ağrısının bu kısmını kapsayan hastalar için oldukça önemlidir. İki yaş altındaki çocuklar karın ağrısını sözle ifade edemezler, huzursuzlanırlar ve ayaklarını karnına çekerek ağlarlar. Oyun çocukları (2-5 yaş) karın ağrısını anlatabilseler de bilgiler her zaman güvenilir değildir. Ağrının yeri, süresi, karakteri ile ilgili öykü aldığımızda çocuk 5 yaşın üstündeyse bilgiler güvenilirdir. İshal ve karın ağrısı genelde gastroenteritte görülse de, patlamış apandisitte de görülebilir. Apandisite bağlı ağrısı olan bir çocuk dik yürüyemez, sağa doğru eğilerek yürür” bilgilerini aktardı.

"Hazır gıdalardan kaçınılmalı"

Karın ağrısı şikayetine neden olan faktörlerin büyük çoğunluğunun hazır gıdalardan kaynaklanabileceğini söyleyen Dr. Nurullayev, çocuklardaki doğal beslenme düzeninin önemine değindi.

Ailelerin mümkün olabildiğince çocuklarını hazır gıdalardan uzak tutması gerektiğini ifade eden Nurullayev, "Abur cubur diye tabir ettiğimiz yiyeceklerden çocuklarını uzak tutmalı. Meyve ve yiyeceklerin yıkanmadan verilememesi gerekir. Ev ortamında hazırlanan doğal besinler kabızlık, gastroenterit gibi birçok hastalığın oluşumunu engeller. Doğal olmayan yiyecekler çocukta birçok hastalığın gelişimine neden olur. Günümüzde çocukları hazır gıdalardan korumak oldukça güçtür. Ancak çocukla konuşarak, onu anlayarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz” şeklinde konuştu.