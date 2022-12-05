Üreticilere yükselen nem oranını uyaran dijital sensör dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Dijital Tarım Projesi bünyesinde yaklaşan kış ayları öncesinde Demre ve Kaşlı üreticilere dijital sensörler dağıtıldı.

Tarımsal üretimi geliştirmek ve çiftçileri yeni teknolojilerle buluşturmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Dijital Tarım Projesi artarak sürüyor.

Seralarında anlık olarak havanın sıcaklığını ve nem oranının takip edilip raporlanabilmesini sağlayan proje bünyesinde Demre ve Kaşlı üreticilere dijital sensörlerin dağıtımı gerçekleştirildi.

Kooperatif üyelerine verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Kaş’ta Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ve Ziraat Odasına üye olan 35 üreticiye sensör verildi. Demre’de de kooperatif üyesi 25 üreticiye dijital sensörleri teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi’ne kooperatif olarak başvurduklarını söyleyen Beymelek Sulama Kooperatifi Başkanı Ergün İnceoğlu, “Evi serasından uzak olan arkadaşlarımız için bu sensörleri istedik. Buzlanma ve don zamanlarında arkadaşlarımız bu sistem sayesinde serasının içindeki ısı ve nem değişimlerini evlerinden izleyebilecek” dedi.

Beymelek Sulama Kooperatifi üyesi Sami Özek’ de serasının evine uzak olduğunu belirterek, “Soğuk havalarda seraları saatte bir kontrol etmemiz gerekiyor. Sürekli evle sera arasında gidip geliyoruz. Şu anda bu cihazla seralarımızı evden kontrol edeceğiz. Bildirim geleceği için artık don korkusu yaşamayacağız. Bildirim geldi mi seraya gidip sobayı yakacağız” diye konuştu.

Yakıttan tasarruf

Demreli üretici Gonca Güngör de sistem sayesinde sürekli sera ile ev arasında gidip gelmek zorunda kalmayacakları için yakıttan da tasarruf edeceklerini söyledi. Himmet Güngör de “Dijital sensör ile daha fazla zamanımız olacak. Ailemize çocuklarımıza daha fazla zaman ayırabileceğiz” dedi.

Mesajlı uyarı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılan ve seralara yerleştirilen akıllı takip cihazları özellikle don olan günlerde ve seranın nem oranının yükseldiği durumlarda çiftçiyi cep telefonlarına gelen mesaj ile uyarıyor. Sistem hem seralarda ısı değişiminden kaynaklı ürün kayıplarının önüne geçiyor hem de üreticilerin evlerinden seralarını takip etmesine imkan sunarak seralarda don nöbeti tutmasını engelliyor.