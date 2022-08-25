’Unu sizden yoğurması bizden’ kampanyasıyla iş yükünden kurtuldular

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yaş ortalaması yüksek olan kırsal mahallelerde kadınları iş yükünden kurtarmak için hamur yoğurma makinesi hibe desteği yapıyor. “Unu sizden yoğurması bizden” kampanyası çerçevesinde bugüne kadar Döşemealtı, Kaş, Demre, Korkuteli, Elmalı, Finike, Kumluca, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinden talepte bulunan kırsal mahallelere 29 adet hamur karma makinesi hibe edildi.

İMECE kültürü yaşatılıyor

Tek seferde 50 kilo hamur yoğuran makineler kadınların işlerini kolaylaştırıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla kurulumu yapılan makineler hamuru yoğururken, kadınlar dinlenmenin keyfini çıkarıyor. Hamur yoğrulduktan sonra hep birlikte bazlama ve yufka yapan kadınlar imece kültürünün de yaşatılmasına katkı sağlıyor. Hamur yoğurmanın fiziki olarak zor zahmetli bir iş olduğunu belirten kadınlar teknolojinin imkanlarından faydalanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Biz oturuyoruz, makine yoğuruyor. Bağ bahçe işleri ev işleri derken zaten yoruluyoruz. Hamur yoğurmakta zor güç kuvvet istiyor. Çoğumuzun yaşı artık ileri seviyede. Bu makine bizi büyük bir yükten kurtardı ” dye konuştular

Destekler sürecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyacı olan mahallelere hamur karma makinesi dağıtımı devam edecek. Yetkililer, kırsal mahallelere yaklaşık 120 hamur karma makinesinin hibe edileceğini açıkladı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürü Metin Kazaroğlu, hamur yoğurma ve açma işleminin kol gücüyle yapıldığına ve çok yorucu bir iş olduğuna dikkat çekerek, “Yoğurmayı da açmayı da aynı kişiler yapıyor. Dağıttığımız hamur yoğurma makineleriyle en azından işin yoğrulma kısmını hafifletmiş oluyoruz” dedi.

Akseki Güçlüköy Mahallesi sakinlerinden Ayşenur Çavuloğlu da yufka ekmeği yapmanın çok emek isteyen, açması ve pişirmesi uzun süren bir iş olduğuna dikkat çekerek, "Hamur yoğurma makinesi ekmek ve makarna yapımında işimizi kolaylaştırıyor” diye konuştu.