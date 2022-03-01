Üniversiteli Dağcılar Kızlar Sivrisi’ne tırmandı

Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Topluluğu tarafından geleneksel olarak düzenlenen üniversiteler arası Kızlar Sivrisi Kış Tırmanışı Şenliği’nin bu yıl 27’ncisi gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dağcılık Topluluğu tarafından geleneksel olarak düzenlenen üniversiteler arası Kızlar Sivrisi Kış Tırmanışı’nın bu yıl 27’ncisi düzenlendi. 25-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen tırmanışa Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Topluluğu üyelerinin yanısıra Türkiye’nin farklı bölgelerinden üniversite öğrencileri katıldı. Elmalı ilçesinde bulunan 307 metre yüksekliğindeki Beydağları’nın en yüksek noktası Kızlar Sivrisi’ne tırmanmak üzere 25 Şubat’ta yola çıkan dağcılar zirve denemesi yaparak 27 Şubat’ta tırmanışı tamamladı.

“Uzun yıllar sürdürmeyi hedefliyoruz”

Uzun soluklu olarak düzenlenen bu etkinliği pandemi şartlarına rağmen bu yıl da düzenlemiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Dağcılık Topluluğu Başkanı Benyamin Ansari, “Ülkemizin farklı bölgelerinden ve üniversitelerinden olmak üzere, şenliğimize katılım gösteren tüm dağcı arkadaşlarımıza ve bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu organizasyonda büyük emeği geçen tüm AKÜDAK ailesine, kurucu hocalarımız ve tüm eğitmenlerimize de teşekkür ederiz. Dağcılığa gönül vermiş insanlarla, dağcılık felsefesini ve disiplinini paylaştığımız şenliğimizi, daha uzun yıllar boyunca da sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.