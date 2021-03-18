Üniversite ve Sanayi Arasındaki Köprü Akdeniz TTO

Akdeniz Teknoloji Transfer Merkezi’nde (TTO) inceleme yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, üniversite sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek “Akdeniz TTO üniversitemiz ile iş dünyası arasında köprü.” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Teknoloji Transfer Merkezi’ni (TTO) ziyaret ederek Akdeniz TTO Müdürü Prof. Dr. Ömer Halil Çolak’tan son çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Akdeniz Üniversitesi’nde üretilen bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü çok önemsediğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz TTO’nun üniversitemiz ile iş dünyası arasındaki köprü görevini üstlendiğini vurgulayarak yapılan çalışmaların şehir üniversite birlikteliğine güzel bir örnek sunduğunu söyledi.

Üniversite-Sanayi işbirliği

Akdeniz TTO’ya bölgede girişimcilik ekosisteminin oluşmasında önemli bir görev düştüğünü söyleyen Rektör Özkan, “Akademik çalışmaların sanayiye yönelik ürün ve hizmetlere dönüşmesi için Akdeniz TTO’nun üniversite-sanayi iş birliğinde aktif rol üstlenerek iletişimi sağlaması ve bu anlamda iş geliştirme çalışmaları yürütmesi çok önemli. Aynı zamanda TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim(BİGG) uygulayıcı kuruluşu olan Akdeniz TTO, teknoloji alanındaki yenilikçi ürünlerin piyasaya çıkması için de önemli bir platform.” diye konuştu.

Akdeniz bölgesinde tek

Akdeniz TTO Müdürü Prof. Dr. Ömer Halil Çolak ise Akdeniz TTO’nun bölgesinde TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisi Destek Programından yararlanan tek teknoloji transfer ofisi olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Çolak, “Çok sayıda kurumsal proje, üniversite-sanayi iş birliği projesi halen aktif olarak yürütülüyor. 70’e yaklaşan teknoloji portföyü ile ticarileştirme faaliyetleri de devam ediyor. Akdeniz TTO olarak biz her yıl sayıları yüzlerle ifade edilebilecek ‘tekno girişimciye’ programlarımızda yer vermeyi sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Rektör Özkan daha sonra eğitim ve mentörlük hizmetleri verilen Akdeniz TTO Caretta Ön Kuluçka Merkezi’nde incelemede bulundu. Akdeniz TTO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Cem Sakarya ve Akdeniz TTO personeli de ziyarette hazır bulundu.