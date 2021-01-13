Üniversite - Sanayi İş Birliği Toplantıları başladı

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde üniversite sanayi iş birliği toplantısının ilki gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker başkanlığında üniversite sanayi iş birliği toplantısı gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Uzun ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Topuz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sıddık Cumhur Başaran, Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay ve Antalya OSB İmar ve Fen İşleri Müdürü Taylan Özgür Şahin katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar’ın öncülüğünde üniversite sanayi iş birliğini artırma ve bu konuda bir yol haritası belirlemek amacıyla ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Üniversite sanayi iş birliğini geliştirmenin hem kurumların hem de ülkenin gelişimine önemli katkıları olacağını söyleyen Prof. Dr. Cengiz Toker, üniversitenin bilgi birikimini ve sanayinin üretim potansiyelini bir araya getirmek amacıyla yaptıkları toplantı sonucunda sanayideki sekiz ana sektör ile tematik toplantılar yapılmasının ve akabinde ortak projelerin hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti.

Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay ise üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda, ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve Antalya Organize Sanayi bölgesindeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir bir işbirliği kurmak üzere ilk adımı attıklarını belirtti.