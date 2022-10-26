Üniversite öğrencilerine trafik güvenliği anlatıldı

“III. Trafik ve İki Tekerlekli Taşıtlarda Kask ile Koruyucu Ekipmanların Önemi” konulu konferans ALKÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansta trafikte alınacak bireysel önlemler katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Motospor Kulübü’nün destekleriyle “III. Trafik ve İki Tekerlekli Taşıtlarda Kask ile Koruyucu Ekipmanların Önemi” konulu konferans düzenlendi.

ALTSO Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Serdar Aslan koordinatörlüğünde, ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen konferansa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mildivanlı, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Nüfus Müdürü Mustafa Karlıbaş, Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) MYO Müdürü Doç. Dr. Eray Bayramol ile motosiklet kullanıcıları ve öğrenciler katıldı.

“Bireysel önlemler hayat kurtarır”

Konferansta konu ile ilgili konuşma gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya’da özellikle iklim koşullarının elverişli olması sebebiyle motosiklet kullanımının yaygın olduğunu belirtti. Teknoloji ile birlikte farklı iki tekerlekli araçların da kullanımının yaygınlaştığını dile getiren Rektör Kalan; “Ne yazık ki son zamanlarda bu türden araçlarla ilgili çok sayıda ölümlü kaza haberlerine rastlar olduk. Bu türden telafisi olmayan kazalara karşı bireysel önlemlerimizi almak hayati önem taşıyor. Biz de ALKÜ olarak toplumsal açıdan bu farkındalığı toplumun geneline yayabilmek adına Üniversite olarak jandarmamızla ve diğer paydaş kurum/kuruluşlarımızla işbirliği halinde bu tür konferanslarla katkı sunmaya devam edeceğiz. “Trafik ve İki Tekerlekli Taşıtlarda Kask ile Koruyucu Ekipmanların Önemi” konferansımızın bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Böylesi faydalı bir etkinlikte emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

Ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı 9. Jandarma Motosikletli Trafik Hızır Tim Komutanı Uzman Jandarma Yedinci Kademeli Çavuş Hakan Başoğlu sunumunu gerçekleştirdi. Başoğlu’nun akabinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli memur Ramazan Dağcı trafik, trafik kuralları, trafik kurallarına uymanın önemi ve iki tekerlekli taşıtlarda kask kullanımının önemine dikkat çeken sunumunu gerçekleştirdi. Sunumların ardından Alanya Motospor Kulübü Başkanı Uğur Uzun, iki tekerlekli kask ve koruyucu ekipmanlarının kullanımı konusunda interaktif ve uygulamalı anlatımını gerçekleştirdi. Son olarak ALKÜ Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. Mustafa Enes Sarık ise trafik kazalarında yapılması gerekenler ve ilk yardım konusunda pratik ve uygulamalı bilgiler verdi.

Konferansa katkıda bulunanlara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından ALKÜ Açık Hava Tiyatrosunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgay Sarıoğlan ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Yıldırır koordinesinde Antalya İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı Motosiklet Timleri tarafından katılımcılara “Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi” verildi. Eğitim sonunda katılımcılara çekilişle kask ve reflektif yelekler takdim edildi.