Üniversite öğrencileri, yeşil dönüşümün öncüsü olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iklim krizi ile mücadeleye üniversite öğrencilerini de dahil ettiği ve 209 üniversitenin belirlediği iklim elçileri çalışmalara başladı. Projenin koordinatörü ise Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi öğrencisi Süleyman Emre Mutoğlu oldu.

Üniversitelerin yeşil ve iklim dostu uygulamalara imza atması, ulusal ve uluslararası iklim farkındalığının artırılmasına katkılar sağlayacak projenin koordinatörü Alanya HEP Üniversitesi oldu. İklim değişikliği ile mücadele ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda görev yapacak iklim elçileri iklim krizinin etkilerini en aza indirmek, iklim ve çevre farkındalığının Türkiye’nin her yerinde yaygınlaşmasını sağlamak için çaba gösterecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başlattığı uygulamaya, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP) Üniversitesi’nden Mimarlık 4’ncü sınıf öğrencisi Süleyman Emre Mutoğlu katıldı. Süleyman Emre Mutoğlu, iklim dönüşümüne katkı sağlayacak 209 üniversitenin iklim elçisinin oylarıyla koordinatör oldu.

Türkiye’nin iklim elçilerinin koordinatörlüğüne, öğrencilerin oyları ile seçilen Süleyman Emre Mutoğlu, amaçlarının Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak olduğunu söyledi. Bu çerçevede gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Mutoğlu, “İklim Elçileri Hareketi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarındaki gençlik katılımını güçlendirmek amacıyla başlatıldı. İnisiyatifin ilk tohumları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, Ekim 2021’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yaptığı konuşma ile atıldı. İklim Elçilerinin amacı, Türkiye’nin yeşil dönüşümün öncüsü olma hedefini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Bu çerçevede bizler üniversitemizin yeşil ve iklim dostu olması, toplumda iklim değişikliği farkındalığının artırılması, ulusal ve uluslararası karar alma süreçlerine gençlik katılımının güçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, yürütülmesi ve koordine edilmesinden sorumluyuz. Bugün toplamda 209 iklim elçisiyiz. Sayımızın gün geçtikçe artacağına inanıyoruz. İklim elçileri, üniversitede kampüslerin tamamını ‘İklim Dostu Kampüs’ yapmak için kolları sıvıyor. Artık her bir öğrenci yeşil dönüşüm çalışmalarının parçası olacak” dedi.

“Gurur veren bir sorumluluk”

Koordinatör seçilme süreci ile ilgili de bilgiler aktaran Mutoğlu, “Türkiye’nin en büyük çevre seferberliğine koordinatör olarak katkı sağlamaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Mutoğlu, “1 Kasımda 2022’de Ankara’da “İklim Elçileri Kurumsallaşma süreci” toplantısında iklim elçilerinin koordinatörünü seçmek için oylama sürecine gittik, adaylardan birisi de bendim, bize nasip oldu. İklim elçilerinin Türkiye Koordinatörü seçildim. Ben buradaki temsiliyetimi sadece iklim elçileri bazında değil. Türkiye’deki yaklaşık 15 milyonluk genç nüfusun tamamının temsiliyeti olarak görüyorum. Gençler olarak bizlerin ulusal ve uluslararası karar alma organlarında yer almasını sağlamak istiyorum. Çok büyük ve gurur veren bu sorumluluğu, layıkıyla yerine getireceğime inancım tamdır” şeklinde konuştu.

Sri Lanka Çevre Bakanından davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen, 3’üncü Sıfır Atık Zirvesine katılan Süleyman Emre Mutoğlu, zirvede Sri Lanka Çevre Bakanı Naseer Ahamed ile bir araya geldi. Sri Lanka Çevre Bakanı ile görüş alışverişinde bulunan Mutoğlu, "3’üncü Sıfır Atık Zirvesinde Sri Lanka Çevre bakanı Naseer Ahamed ile sohbet etme fırsatımız oldu. Kendisi ülkelerinde de benzer bir gençlik hareketi başlatmak istediklerini belirtti. Fikir alışverişi ve Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin pekişmesi adına Beni İklim Elçileri’ni temsilen Sri Lanka’ya davet etti" ifadelerini kullandı.