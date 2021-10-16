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Üniversite Caddesi Pazartesi araç trafiğine kapatılacak

Konyaaltı İlçesi Üniversite Caddesi (16.Cadde), Üniversite güney kapısı girişinden 736. Sokağa kadar 18 Ekim Pazartesi tarihinde araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

ANTALYA 16.10.2021, 15:19
Üniversite Caddesi Pazartesi araç trafiğine kapatılacak

Konyaaltı İlçesi Üniversite Caddesi (16.Cadde), Üniversite güney kapısı girişinden 736. Sokağa kadar 18 Ekim Pazartesi tarihinde araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Konyaaltı İlçesi Üniversite Caddesi (16.Cadde), Üniversite güney kapısı girişinden 736. Sokağa kadar 18 Ekim Pazartesi tarihinde araç trafiğine kapatılacak. Sürücüleri bu süre zarfı içinde trafik yönlendirmelerini takip ederek alternatif güzergahları kullanabilecek.

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