Uncalı Kent Mezarlığı inşaatı yıl sonuna tamamlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Uncalı Kent Mezarlığı’nda şubat ayında başlattığı yenileme çalışması hızla devam ederken, inşaatın yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, Uncalı Mezarlığı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uncalı Kent Mezarlığı’nda yenileme çalışmalarında imalatların devam ettiğini söyleyen Temuçin, “Hızlı bir şekilde inşaatlarımızı sürdürüyoruz. Yıl sonuna inşaatımızı bitirip, defin hizmetlerini tekrardan burada yapmayı planlıyoruz. Son derece modern, Antalya’ya yakışır bir mezarlık düzenleme projesini tamamlamış olacağız. Yaklaşık 17 milyon TL’ye ihale etmiş olduğumuz bu projeyi TÜİK’in verdiği endekslere göre güncellenmiş rakamlar ile yaklaşık 35 milyon TL’ye tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

"Tüm işlemler kolayca yapılabilecek"

Proje bünyesinde 5 bin metrekarelik alanda 300 kişilik cami, 400 kişilik yarı açık ibadet alanı, 6 adet gasilhane, 36 adet morg, kadın ve erkek abdesthane, idari ve hizmet binaları, atölyeler, dinlenme alanları ve otopark yer alacak. Vatandaşlar cenaze ve definle ilgili tüm işlemlerini daha modern koşullarda kolayca yapabilecek.