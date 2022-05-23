Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 20. yılında gastronomi ile parlayacak

Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali, gastronomi temasıyla 20. yılına giriyor. 27-28-29 Mayıs tarihlerinde kapılarını ziyaretçilerine açacak festivalde Alanya’ya özgü lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. 3 alanda mutfak ve mutfak kültürü üzerine çalışmaların yapıldığı festivalde Alanya’ya özgü yiyecekler 3 gün boyunca satışa sunulacak.

60 stantta özlenen ev lezzetlerinin yanı sıra aşina olunan tatlara da erişebilecek misafirler, ev lezzetlerini otel mutfaklarına taşıyan Alanyalı şeflerin 28 Mayıs Cumartesi günü Alanya mutfağına tescilli “Gülüklü Çorba” yarışmasını da izleyebilecek. Saat 16.00’da Gülüklü Çorbayı en iyi yapan şef olmak için rekabet edecek şeflerin mücadelesini yemek yazarı ve TV programcısı Elif Korkmazel sunacak. Türk Mutfağı adına çalışmaları ile tanınan Sahrap Soysal, ünlü şef Özlem Mekik de jüri üyeliği yaparak bu eşsiz lezzeti değerlendirecek. Ev mutfağından çıkarak profesyonel mutfaklara giren ve Alanya’nın tescilli ilk yemeği olan Gülüklü Çorbanı tanıtımları için hazırlanan videolar da yine bu alanda sergilenecek. Alanyalı şeflerin ve ev hanımlarının yöresel Alanya lezzetleri ile hünerlerini sergileyeceği atölye çalışmaları Türk mutfağından örnekleri ünlü şef İsmail Ay eşliğinde gerçekleşecek.