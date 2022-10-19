Uluslararası tarım sektörü Growtech’te buluşacak

Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech, 20’den fazla ülkeden 600 katılımcı ve 120’den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçiyi 21. kez Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde buluşturacak.

Örtü altı tarımda dünyanın en büyük fuarı olan Growtech, “Keşfet, Büyüt, Kazan” mottosu ile 23-26 Kasım tarihleri arasında sera teknolojileri, sulama sistemleri, tohumculuk, bitki besleme ve bitki koruma ürün gruplarından katılımcıları ağırlayacak. Fuarda ziyaretçiler, akıllı tarım teknolojilerini de yakından tanıma fırsatı bulacak. Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Growtech Fuar Direktörü Engin Er, “Growtech fuarının global tarım sektörüne katkısı çok büyük. Fuar, uluslararası katılımcı ve ziyaretçiler ile adeta dünya tarımının buluşma noktası haline geldi. Firmalarımız hedefledikleri pazarlara Growtech ile daha hızlı ve rahat ulaşabiliyor.

Uluslararası alıcılar Growtech’te aradığı tüm ürün ve çözümleri bularak ticaretlerini geliştirebiliyor” diye konuştu.

Alan satışlarının aylar öncesinden tamamlandığını belirten Er, “Tüm katılımcılarımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim. Katılımcılarımız için çok verimli bir Growtech için ekibimizle çalışmalarımıza heyecanla devam ediyoruz. Her geçen yıl ulusal ve uluslararası katılımcı sayımız artıyor. Bu yıl İspanya ve İngiltere’nin de aralarında olduğu 20’den fazla ülkeden katılımcımızı ağırlayacağız. Bunun yanında Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa, Afrika, Çin ve Güney Kore milli katılım ile Growtech’te uluslararası tarım sektörü profesyonelleri ile bir araya gelecek” ifadelerini kullandı.

“Türk tarım sektörünün ihracat platformu olmaya devam edeceğiz”

Türk tarım sektörünün ihracattaki payını her geçen yıl arttırmaya devam ettiğinin altını çizen Er, şöyle devam etti:

“Ülkemiz tarım sektörünün ihracat potansiyeli çok yüksek. Biz de bu bilinçle çalışıyor ve Türk firmalarımızın ihracat müşterileri ile bir araya gelmesi için fuarımızda yabancı katılımcı ve ziyaretçi sayılarımız ile ülke çeşitliliğimizi her yıl daha da artırarak, en önemli ticaret ve pazarlama platformu olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz.”

“Bu sene fuarda tarımda sürdürülebilirlik ve inovasyon konuşulacak”

Fuarın farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağını kaydeden Engin Er, “Fuar esnasında Antalya Ticaret Odası iş birliği ile ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ve Antalya Teknokent organizasyonunda Bitki Islahı Proje Pazarı gerçekleşecek. Ayrıca bu yıl tarım yazarı Mine Ataman ve Growtech iş birliğiyle ’Tarım Sohbetleri, Tarım Teknolojileri ve Tarımın Geleceği’ konularında ufuk açıcı sohbetler gerçekleşecek. Tarım Sohbetleri ile tarım teknolojileri konusunda sorular sormaya, sorulara cevap aramaya ve yeni bakış açıları kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Growtech katılımcı ve ziyaretçilerine yıl boyu işlerini geliştirme fırsatı sunuyor”

Growtech’i katılımcı ve ziyaretçileri için her yıl bir adım ileriye taşımak için yeni projeler üzerinde çalıştıklarından bahseden Er, “Dijital dünyanın hayatımızın ve işimizin büyük kısmında yer alması ve hayatımızı kolaylaştırmasına bu kadar alışmışken biz de Growtech olarak dijitalleşmeye olan bakış açımız ile katılımcı ve ziyaretçilerimize sadece Growtech esnasında değil yıl boyu işlerini geliştirme fırsatı bulacakları platformlar sunuyoruz. Katılımcı ve ziyaretçilerimiz, yeni dijital hizmetlerimizden biri olan Growtech Connect Platformu’nu Growtech 2022’de deneyimleme fırsatı bulacaklar. Bu sayede katılımcılarımız standını ziyaret eden ziyaretçilerin bilgilerine sahip olabilecek ve ziyaretçilerimiz de katılımcılarımız ile ilgili detaylı bilgiyi mobil cihazları aracılığı ile kendi profillerine kaydedebilecekler. Growtech Connect Platformu fuar sonrasında da gerçek zamanlı iletişim ve etkileşimi sağlayarak verimi arttıracak. Aynı zamanda bir diğer yeniliğimiz ise dijital katılımcı listemiz. Growtech dijital katılımcı listemizle tüm katılımcılarımızın detaylı bilgilerini web sitemizde yayınlıyoruz. Bu sayede ziyaretçilerimiz fuar başlamadan önce web sitemiz aracılığı ile katılımcılarımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyor ve katılımcılarımıza mesaj gönderebiliyorlar. Fuar alanına gelmeden randevu programlarını hazırlamaları, fuarı da daha verimli geçirmelerine fayda sağlıyor” dedi.