Uluslararası öğrencilerden Türkçe gösteri

Akdeniz Üniversitesi’nde Türkçe eğitimi alan uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Özkan, 47 ülkeden gelen öğrencilere Türkçe hitap etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde (TÖMER) Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla Türkçe eğitimi alan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Kemal Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninde şiir, şarkı, tiyatro, dans gösterileri ile hem kendi kültürlerini hem de Türk kültürünü yansıtan eserler sergiledi.

47 farklı ülkeden 100 öğrenci türkçe öğrendi

“Dünyanın farklı renklerini taşıyan siz sevgili öğrencilerimizle bir arada olmaktan ve size Türkçe hitap etmekten büyük mutluluk duyuyorum” diyerek sözlerine başlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Arnavutluk’tan İspanya’ya, Venezuela’dan Burkina Faso’ya, Çin’den Nijerya’ya kadar 47 farklı ülkeden eğitim için Akdeniz Üniversitesine gelen 100 öğrencinin aldıkları Türkçe eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olduklarını söyledi. Eğitimlerine Akdeniz Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde devam edecek öğrencileri tebrik eden Rektör Özkan, “Bu vesileyle dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere burs sağlayarak Türkiye’de yüksek öğrenim imkânı sunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımıza da teşekkür ediyorum. Dünyanın en geniş programları arasında yer alıyor. Bu burslar sayesinde başarılı öğrencilerimizle yollarımız kesişmiş oluyor” dedi.

“Ülkeler arası dostluk köprüleri kuracaksınız”

Uluslararası öğrencilerin gittikleri yerlerde, aldıkları görevlerde Akdeniz Üniversitesi’nin bayrağını dalgalandırarak ülkenin birer elçisi olacaklarını belirten Rektör Özkan, “Her biriniz farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan buraya geldiniz. Ancak artık hepiniz büyük Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir parçasısınız. Lütfen eğitim hayatınız boyunca sağlamlaştıracağınız bu bağınızı, mezuniyet sonrasında da sürdürün. Birbirinizle, hocalarımızla, bizlerle mezuniyet sonrası da iletişim içerisinde olun. Sizlerin geleceğin liderleri olarak ülkelerinizde önemli pozisyonlara geleceğinize, büyük sorumluluklar alacağınıza yürekten inanıyorum. Biliyorum ki sizler ülkelerimiz arasındaki iş birliğini, toplumlarımız arasındaki dayanışmayı geliştirecek çalışmalara imza atacaksınız. Gittiğiniz yerlerde, aldığınız görevlerde Akdeniz Üniversitesi’nin bayrağını dalgalandırarak ülkemizin birer elçisi olacaksınız. Ülkelerimiz arasında dostluk köprülerinin en sağlamlarını sizler kuracaksınız” şeklinde konuştu.

“Her alanda kaliteli eğitim”

Uluslararası öğrenciler arasında en çok tercih edilen branşın tarım olduğunu söyleyen Rektör Özkan özellikle Afrika kıtasından gelen öğrenciler arasında Ziraat Fakültesinin bu kadar gözde olduğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Tarım geleceğin en stratejik sektörlerinin başında geldiğini ve Türkiye’de modern tarımın başkenti Antalya’nın üniversitesi olarak tarım alanındaki bilimsel gelişmeler konusunda öncü bir rol oynadıklarını ifade eden Rektör Özkan öğrencilerin ülkelerinde tarımı modernleştirme hayalleri için doğru yerde olduklarını kaydetti. Rektör Özkan, “Tercih edilen bir diğer branşın ise benim de bir parçası olmaktan gurur duyduğum sağlık sektörü. Üniversitemiz özellikle organ nakli konusundaki deneyimi, dünyada ve Türkiye’de ilk olan yüz, rahim ve çift kol nakli gibi operasyonları ile sağlık alanında marka haline gelmiş durumda. Tıp Fakültemizi tercih eden siz öğrencilerimiz de dünyada başka bir merkezde göremeyeceğiniz çeşitlilikteki çalışmalara dahil olma şansına sahipsiniz. Mühendislik, diş hekimliği, ekonomi, turizm. Tercihiniz hangi alan olursa olsun, hepiniz donanımlı bir eğitim alacaksınız” diye konuştu.

“Türkçenin kıymetini bilin”

Türkçe ve Türk kültürünün dünyanın en önemli, en köklü kültürleri ve dilleri arasında olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Bugün Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan geniş coğrafyada, nüfusu 300 milyona varan ve Türkçe konuşan bir Türk dünyası var. Dünyada en genç yaşta profesör olan ve 2 kez Nobel’e aday gösterilen Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu hocamızın Türkçemiz ile ilgili ‘Başka hiçbir dil bilmeden sizi Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar götürecek tek bir dil Türkçedir. Lütfen bunun kıymetini bilin” ifadelerini kullandı.

“Türk dilini ve kültürünü kazandırıyoruz”

Öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar dileyen Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kemal Demir ise en önemli amaçlarının Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve TÖMER’de Türkçe eğitimini tamamlayarak fakülte ve enstitülerde eğitimlerine devam edecek olan uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmenin yanı sıra Türk kültürünü ve Türk misafirperverliğini kazandırmak olduğunu belirtti.

Venezuelalı öğrenciden türkü

Uluslararası öğrenciler yıl sonu gösterisinde hem kendi kültürlerini hem de Türk kültürünü yansıtan eserler sergiledi. Birbirinden özel performanslar arasında Venezuelalı öğrencinin Hey On Beşli türküsünü seslendirmesi dikkat çekti. Diksiyon konulu skeç ile dil konusunda yapılan yanlışları göz önüne seren öğrenciler büyük beğeni toplarken Kazakistan, Özbekistan ve Karaçay Çerkes Cumhuriyetinden gelen öğrencilerin Kafkas dansı ve Afrikalı öğrencilerin sergilediği Afrika dansı izleyenlerden büyük alkış aldı. Kazakistanlı öğrencilerin Türk Marşı ile piyano dinletisi ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın Memleket İsterim şiirini seslendirmesi de izleyenlerden tam not aldı. Şiirler, şarkılar, tiyatro, dans gösterileri ile her biri birbirinden güzel performans sergileyen uluslararası öğrenciler izleyenlere keyifli dakikalar sunarken aynı zamanda Türk kültürünü bu kadar güzel yansıtmanın gururunu yaşattı.