Uluslararası Dünya Barış Kupası başladı

Bu sene 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Dünya Barış Kupası turnuvası Kemer’de başladı. Kemer’de Ege Bölgesi Masterler Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 13 ülkeden 32 veteran takım katıldı. ‘Savaşı bırakalım, dünyada barış ve huzur olsun’ mesajıyla yapılan turnuvadaki maçların başlama vuruşunu Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptı.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, turnuvaya katılanları Kemer’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sporun kardeşlik ve dostluk göstergesi olduğunu ifade eden Topaloğlu, “Şu anda Filistin ve Faslı kardeşlerimiz maç yapıyor. Dostluklarını pekiştiriyorlar. Kemer Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ege Bölgesi Masterler Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Ahmet Gök, 6 yıldır dostluk turnuvası yaptıklarını belirterek “Gelen takımlar hem Türkiye’yi tanıyor hem de ülkelerinde Türkiye’yi tanıtıyorlar. Amacımız ve mesajımız şudur. Savaşı bırakalım, dünyada barış ve huzur olsun” dedi.

Turnuvada, Başkan Topaloğlu’na desteklerinden dolayı Filistin atkısı hediye edildi. Turnuva, 11 Ekim Pazartesi yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.