"Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021" sona erdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen ve 2 gün süren "Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021" düzenlenen final gecesi ile sona erdi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu ve World Dance Sport Federation tarafından düzenlenen "Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021", Alanya’da bulunan Haydarpasha Palace Otel’in ev sahipliğinde düzenlendi.

"World Dance Sport Federation (WDSF) Yarışması"nda 10 ülkeden yaklaşık 500 dansçı, farklı kategori ve yaş gruplarında yarıştı. İlk iki günkü elemelerin finale kalan dansçılar düzenlenen final gecesinde hünerlerini sergilediler. Finalde yetişkinler standartta Rusya’dan Ivan Varfolomeev-Yana Masharova çifti birinciliği, Ukrayna’dan Vladyslav Tsykhanovskyi - Veronika Tsikhanovska ikinciliği, Letonya’dan Andrejs Grinevics-Kornelija Dobrovolskyte üçüncülüğü elde etti.

Yetişkinler Latin dansında İsrail’den Matanel Konevsky-Eden Amrani birinci, Rusya’dan Kirili Agishev-Anastasia Martirosova ikinci, Türkiye’den Berk Can Aydoğan-Heval Irmak Gayretli üçüncü oldu. Gençler Latin’de Rusya’dan Pavel Prasolenko-Anna Plakhotnikova çifti, çocuklar 2 standartta Gürcisrtan’dan Mironov Mark-Anna Bogatyreva çifti, çocuklar 1 standartta Türkiye’den Marat Mikail Arslan-Nazlimina Kara çifti, çocuklar standartta Kazakistan’dan Yegor Chirtyakov-Elina Golturenko çifti birinciliği kazandı.

Dereceye giren dansçılara kupa ve madalyaları finalin ardından düzenlenen törenle verildi.