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Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021, Alanya’da yapılacak

Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek 500 dansçının katılacağı ’Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021’ 13-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.

ANTALYA 23.10.2021, 12:19
Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021, Alanya’da yapılacak

Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek 500 dansçının katılacağı ’Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021’ 13-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Haydarpasha Palace Oteli Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Müdürü Anıl Sözen, Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021’in, Türkiye Dans Sporları Federasyonu ve World Dance Sport Federation tarafından düzenlendiğini ve Haydarpasha Palace ev sahipliğinde yapılacağını belirterek , "Türkiye Dans Sporları Federasyonu(TDSF) Yarışması 13 Kasım tarihinde, World Dance Sport Federation(WDSF) Yarışması 14 kasım tarihinde yapılacak" dedi.

Sözen, ayrıca dans yarışmalarının ardından 15-16-17 Kasım tarihlerinde de Uluslararası Dans Sporu kampının da otelde yapılacağını ifade etti.

Anıl Sözen, organizasyona en az on ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımının beklendiğine dikkat çekerek, "Dünya standart branşı şampiyonu çiftimiz Dmitry Zharkov ile Olga Kulikova onur konuğu olarak yarışmada bulunacaklar. Amacımız öncelikli olarak dans sporunun ülkemizde kök salmasına katkıda bulunmak, sporcuların aktif olmalarını sağlamak ve bunu uluslararası platforma taşımalarına yardımcı olmanın yanında bu tarz organizasyonların tanıtımını yapmaktır" diye konuştu.

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