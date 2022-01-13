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Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali hazırlıkları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6-8 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Festival öncesinde Teke Yöresi Yörük Türkmen Dernekleri ile bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, “Yörük kültürünün yaşatılması ve tanıtılması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

ANTALYA 13.01.2022, 17:44
Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali hazırlıkları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6-8 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Festival öncesinde Teke Yöresi Yörük Türkmen Dernekleri ile bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, “Yörük kültürünün yaşatılması ve tanıtılması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Antalya, Burdur ve Isparta’dan Yörük Türkmen Derneklerinin katılımıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’ne ilişkin hazırlıklar ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Hayta Yörükleri Derneği Başkanı İbrahim Bodur ve Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman’ın da hazır bulunduğu toplantıda 6-8 Mayıs tarihleri arasında 500 bin katılımcı hedeflenen geniş katılımlı festivalde yapılacaklar değerlendirildi.

“Söz değil eylem zamanı”

Bin yıldır Anadolu’yu yurt edinmiş olan Yörüklerin kendine has kültürleri ve yaşam tarzıyla bugüne kadar geldiğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, Yörük kültürünün yaşatılmasının önemine değindi. Başkan Böcek, “Yörüklük Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhunda vatan közüdür. Bu kültür arşivlenerek değil korunarak, sürdürülerek yaşatılmalı, geleceğe aktarılmalı. Anımsamak, tanık olmak ve düşlemek için yola düşme vakti şimdi. Söz değil, eylem zamanıdır” dedi.

“Yörük kültürü araştırılacak”

Başkan Muhittin Böcek, Yörük kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için yapılacak kapsamlı araştırmayı da anlattı. Başkan Böcek, araştırmada “Yörüklerin tarihleri hakkında kaynak taraması, kaynak kişiler ve ilgili uzmanlarla röportaj ve derleme gibi sözlü tarih çalışması, boy ve toplulukların coğrafi dağılımı, Yörüklerin tarım ve hayvancılık üretimleri, Yörüklerin yoğun olarak yaşadığı coğrafyaya yerleşimlerinde güncel sorunlar. Yörük kimliğini oluşturan ve besleyen üretim araçlarının sürdürülebilirliği ve bunu engelleyen yasal ve idari uygulamalar. Yörüklüğün geleceğe taşınabilmesi için yapılması gereken idari ve siyasi düzenlemeler hakkında görüş ve öneriler” gibi başlıkların yer aldığını kaydetti.

“Araştırma sonucu kamuoyuna sunulacak”

Başkan Böcek bu araştırma ile Türkiye’nin geçmişten bugüne taşınan sosyal ve siyasi süreç içerisinde dolgu malzemesi olmaktan öteye gidemeyen ancak bu ülkenin kurucu unsuru, çimentosu olan büyük bir çoğunluğun varlığının somut bir bilinç düzeyine çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı. Başkan Böcek, “Bunun için atılacak adımların içerisinde bir kum tanesi bile olabilirsek öncelikle bu kültüre önemli bir hizmet yerine getirmiş olacağız” dedi. Başkan Böcek, araştırmada Yörük kimliğin önemli ölçüde sürdüğü Toroslar, Teke Yöresi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde bu kültürün izlerini taşıyan yerleşim yerlerinin seçileceğini ifade etti. Yapılacak araştırmalar sonucu ortaya çıkacak veriler bir rapor haline getirilip değerlendirilmesi amacıyla tüm bileşenlerle paylaşılacak ve kamuoyuna sunulacak.

Macaristan’da yapılacak Türk Kurultayı’ndan daha geniş kapsamlı bir çalışma yapacaklarını ifade eden Başkan Böcek, etkinliğin siyaset üstü bir anlayışla hiç kimseyi ötekileştirmeden yapılacağını kaydetti.

Antalya Hayta Yörükleri Derneği Başkanı İbrahim Bodur ise “Tüm gücümüzle hepimiz elimizi taşın altına koyarak bu projenin bir parçası olacağız ve yüzümüzün akıyla çıkacağız” dedi.

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