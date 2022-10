Uluslararası Antalya Resim Çalıştayı Sergisi kapılarını açtı

Kepez Belediyesi’nin Uluslararası Antalya Resim Çalıştayı Sergisi, Modern Sanatlar Galeri’nde sanatseverlere kapılarını açtı.

Dokumapark’ta gerçekleşen ve bir hafta süren Uluslararası Antalya Resim Çalıştayında tuvale dökülen eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Uluslararası Antalya Resim Çalıştayı Sergisi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün katılımıyla Modern Sanatlar Galerisi’nde açıldı. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Küratör Zübeyde Yavuz, çalıştaya katılan tüm sanatçılara teşekkür etti. Kepez’in bir kültür merkezi olduğunu belirten Yavuz, “Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kültüre ve sanata verdiği değerle beraber burayı bir kültür merkezi oluşturma yolunda daha da büyük projelerle ileriye katkı sağlayacak. Her şey geleceğe ve zamana iz düşürmek için. Her şey şu anı gelecekte kalıcı hale getirmek için yapılıyor. Şu an aramızda Amerika’dan, Dubai’den Şırnak’tan gelen sanatseverler var. Bu çalıştaya geldiğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Emin olunki bıraktığınız koleksiyon sanatsever, sanata düşkün, sanata değer veren, bir belediye ve bir belediye başkanı tarafından çok daha kalıcı hale getirilecek" dedi.

Belediye hizmet binasına kültür sanat müzesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, katılımlarından dolayı tüm sanatseverlere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir toplumun bütün hayat damarlarından birisi kopmuştur” sözüyle konuşmasını sürdüren Başkan Tütüncü, binlerce yıl öncesine bakıldığında ne büyük sanat eserlerinin olduğunu, yaşanılan şehirlerde binlerce yıl öncesine uzanan eserlerin yer aldığını bildirdi. Göreve geldiği 14 yılda kültür ve sanat anlamında çok önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Tütüncü, “Kültür sanat merkezlerinin hiç olmadığı bir yerden, şu anda 50 farklı etkinliğin aynı anda yapılabileceği, 50 bin kişinin istifade edebileceği etkinlik alanları yer alıyor. Orkestralardan, tiyatro topluluklarına, kadınlarımıza resimden tiyatro kurslarına kadar birçok çalışma yaptık. 13 müze kurduk. Biz bu çalışmaları belediyemizin içerisinde bir kalıcı koleksiyona dönüştürelim, belediyemizi de kültür sanat müzesi haline getirelim istedik. İnşallah sizlerin ürettiği bu eserler yıllar yıllar sonrada şehrin en güzel noktalarında gelen geçenleri selamlasın istiyorum. Ben çalıştaya katkı sunan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, Küratör Zübeyde Yavuz tarafından çalıştay adına Sanatçı Derya Bardakçı’nın, Antalya konulu suluboya çalışması hediye edildi. Başkan Tütüncü de, çalıştaya katılan sanatseverlere teşekkür plaketi takdim etti. Açılış konuşmalarının ardından Başkan Tütüncü, sanatçılarla beraber sergiyi süsleyen birbirinden kıymetli eserleri gezdi, tablolar hakkında bilgi aldı. Serginin açılışında Kepez Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası da sanatseverlere konser verdi.