Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında yer alan Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası devam ediyor.

27 Kasım Pazar günü sona erecek olan kupa, Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu’nda geçekleştiriliyor. 750 sporcunun katıldığı organizasyon, büyük kadınlar ve erkekler, 23 yaş altı ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerinde düzenleniyor.