Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi başladı

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 30. kuruluş yılına ithafen Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi’ne Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Antalya Barosu Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

”En fazla katılımın olduğu hukuk kongresi“

Fakültenin 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulduğunu söyleyen Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, “Fakültemizin bin 100 öğrencisi bulunmaktadır. 50’nin üzerinde öğretim elemanı ile birçok hukuk fakültelerine de destek vermekteyiz. Fakültemiz, devlet üniversiteleri arasında ilk onda tercih edilen hukuk fakülteleri içerisindedir. Birçok mezunumuz avukat, hâkim ve savcı olarak Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni başarıyla temsil etmektedirler. 30. yıl kutlamaları etkinliklerimizi üniversitemize fakültemize yakışır bir şekilde uluslararası kongre ile taçlandırmak istedik. 3 aydır süren hazırlıklarımız neticesinde bugüne kadar 7 yüz yüze 60 online oturum ile 4-6 Temmuz arasında yapılacak olan kongremize başlamış bulunuyoruz. Kongreye 350’nin üzerinde tebliğ gelmiş olup hakem süreçleri çerçevesinde 29 yüz yüze 277 adet online tebliğ olmak üzere kongremizi üç gün boyunca devam ettireceğiz. Kongreye 13 yabancı akademisyen katıldı. Yüksek mahkemelerden yargıçlar, ilk derece mahkemelerinden hakimler ve avukatlarda tebliğ göndermiştir. Bugüne kadar yapılan hukuk kongreleri içerisinde en fazla katılımın olduğu bir kongre olarak da ifade edebiliriz. Katılımcılara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Biopolitika, yapay zeka, uzay hukuku, kripto para konuşulacak

Hukuk alanında yapılan kongreler, sempozyumlar, paneller hukukun gelişmesi amacını taşımakta olduğunu söyleyen Dekan Altunkaya, “Kongrelerde yürürlükteki hukukun uygulanmasından kaynaklanan sorunlar giderilmesi yönünde bilimsel yaklaşımlar ileri sürülmektedir. Küresel ve ulusal alanda birçok hukuki mevzuyu sorgulamaya yönelik tebliğler sunulmaktadır. Her bir tebliğ bilimsel içtihat oluşturmaktadır. Kongremizde mevcut düzenlemeler neticesinde uygulamada tespit edilen ihtilaflara ışık tutan konular yanında literatüre yeni giren konularda ele alınmıştır. Biopolitika, yapay zeka, uzay hukuk, ifade özgürlüğü, kriptopara, elektronik ürünler, uluslararası hukuk gibi insanı ilgilendiren konular ele alınmıştır. Nafaka ile ilgili tebliğlerde sunulacaktır. Bu konularda kongrenin hem zenginliğini artırmakta hem de uygulamaya ışık tutması açısından önemini daha da yükseklere çıkartmaktadır” dedi. Dekan Altunkaya, kongrenin online linklerinin Yargıtay, Danıştay, savcılara, hakimlere, akademisyenlere ve avukat camiasına da gönderdiklerini de belirterek kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sponsorlara teşekkür etti.

Yoğun kongre programı

Antalya Barosu Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez de Antalya Barosu yönetimine Akdeniz Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seçim ile girdiğini ve bu nedenle kendisi için önemli bir anısının olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Hukuka güvenin önemini vurgulayan Hüseyin Geçilmez, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesiyle iş birliklerini artırarak devam ettireceklerini sözlerine ekleyerek kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşların ardından kongrenin düzenlenmesine katkıda bulunan sponsorlara plaketler takdim edildi. 40’a yakın ulusal ve uluslararası katılımcının yer aldığı kongrede, özel hukuk ve kamu hukuku alanında karşılaşılan güncel hukukî sorunların, yargı kararlarının ve karşılaştırmalı hukuktaki gelişmelerin tartışılması ve ilgili paydaşlara aktarılması amaçlanıyor.