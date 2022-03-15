Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi düzenlendi

Yönetim bilişim sistemleri öğrencileri Antalya’da 7. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi’nde bir araya geldi.

Türkiye’deki Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileri tarafından gönüllülük esaslı düzenlenen Yönetim Bilişim Zirvesi bu yıl Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerinin ev sahipliğiyle Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

22 konuşmacı tecrübelerini paylaştı

İki gün süren ve teması "Yeni Nesil Yönetim Bilişim Sistemleri ve Metaverse" olan zirvede alanında uzman 22 konuşmacı kendi tecrübe ve birikimlerini farklı bakış açılarıyla öğrencilerle paylaştı. Zirveye 14 üniversiteden çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Bilişim sektöründeki ulusal düzeydeki iş insanlarının da katıldığı zirvede, bilişim sektöründeki güncel ve inovatif uygulamalar paylaşıldı. Zirvede, açılan bilişim temalı stantlar ve yarışmalar büyük ilgi gördü. Ulusal zirvede öğrenciler aynı zamanda bölgesel ve ulusal düzeyde tanınan girişimciler ile bir araya gelme fırsatı buldu.

Zirvede açılış konuşması yapan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erturgut, günümüzde yöneticilerin karar vermesinde bilişim sistemlerinin artan önemine ve değerine vurgu yaparak tüm zirve katılımcılarına teşekkür etti.