Ulusal Film Çalışmaları Sempozyumu’nun ilki Alanya’da gerçekleştirildi

Ulusal Film Çalışmaları Sempozyumu (UFÇS) 8-10 Nisan tarihlerinde Alanya’da gerçekleştirildi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP) Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümünün ev sahipliği yaptığı sempozyum; Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyeleri tarafından ortak olarak gerçekleştirildi.

“Sinema sektörüne ışık tutacak bilimsel sempozyum”

Alanya HEP Üniversitesi Kampüsü Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu’nunda yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilen Ulusal Film Çalışmaları Sempozyumu’na, yüz yüze ve çevrimiçi çok sayıda dinleyici katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gülbuğ Erol yaptı. Sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Erol, “Bu sempozyum, bir proje çıktısı. Bir başka özelliği de, sinema çalışmalarının niteliğini arttırmak, özenli sunumlarla sinema sektörünü başarılı yapımlara teşvik etmektir. Gelen bildirilerin hakemlerce değerlendirildiği, sertifika ile ödüllendirildiği, bilimsel nitelikte yarışmalarının olması nedeniyle farklı bir özelliği de var” ifadelerini kullandı. Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sevil Bayçu da sempozyumda konuşma yaptı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen sempozyumun önemine değinen Doç.Dr. Bayutçu, “2023 yılında bu sempozyuma Eskişehir ev sahipliği yapacak. Bundan dolayı hem mutlu hem de gururluyuz” diye konuştu.

“12 akademisyen filmleri çözümledi”

Sempozyumun başkanlığını Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Elif Gizem Uğurlu ve eş başkanlığını Alanya HEP Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gaye Topa Çiftçi üstlendi. Alanya HEP Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesinin çalışmalarına, geçtiğimiz yıl, başlandı. Çalışmalar neticesinde proje çıktısı olarak ortaya çıkan Ulusal Film Çalışmaları Sempozyumunda, sinema filmlerinin farklı bakış açılarıyla çözümlenmesi gerçekleştirildi. 12 akademisyen; Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Elif Gizem Uğurlu editörlüğünde çalışarak, dünyada ilk ilk kez Zoom üzerinden çekilerek dijital platformdan yayınlanan, yönetmenliğini Reha Erdem’in yaptığı Seni Buldum Ya! filmini çözümlediler. Çözümleme kitabı “Bir Mechul Âleme Giderken Sinema Farklı Okumalarla Bir Film: Seni Buldum Ya!” ismi ile yayınlandı. Sempozyum hem bu çözümlemeleri paylaşmak hem de sinema alnında yapılan bilimsel çalışmaları arttırmak için yapıldı.

"Sempozyumun konusu Türk filmleri"

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen sempozyumda, sadece Türk filmleri ile ilgili çalışmalar kabul edildi. Sempozyuma gelen bildiri özetleri içinde en “İyi Bildiri Özeti Yazımı Ödülü” açılış sırasında “Korku Sinemasında Cinsiyetlendirilmiş Kötülük: Dabbe Serisi Üzerine Betimsel Bir Analiz” adlı makalesi ile Anadolu Üniversitesi’nden Araş. Gör. Elif Güntürkün’e verildi.

Sempozyum sunumları da içerik ve biçim açısından nesnel ölçütlerle biri öğrenci iki alan uzmanı öğretim üyesi tarafından değerlendirilerek puanlandı. “Bir Ekranı Kapatıp Diğerini Açıyorum”: Seni Buldum Ya! Filmi Üzerine Bir Alımlama Çalışması adlı sunumu ile Çukurova Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dr. Batu Anadolu “En İyi Bildiri Sunumu Ödülü”nü almaya hak kazandı. Sempozyumda sunulan bildirilerin özetlerinin yer aldığı kitap, festivalin resmi internet adresinden ücretsiz olarak okumaya açıldı. Sempozyumun gelecek yıl uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.