Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatlarının 25’incisi uzaktan yapılacak

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Matematik Olimpiyatları 31 Mayıs’ta başlıyor. Türkiye genelinde 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri arasında ve her okuldan belirli sayıda öğrencinin katılımı ile yapılacak organizasyon pandemi nedeniyle çevrim içi gerçekleşecek. İlk aşaması 31 Mayıs’ta yapılacak olimpiyatın ikinci aşaması ise 14 Haziran’da gerçekleşecek.

TÜBİTAK Matematik Olimpiyatı’ndan sonra en köklü olimpiyat olarak bilinen Antalya Matematik Olimpiyatları, 1996 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nün o dönemki Bölüm Başkanı Halil Karakaş ve Öğretim Üyesi İlham Aliyev’in girişimi ile başlarken, ardından Türkiye genelinde yaygınlaşarak, ulusal bir yarışmaya dönüştü.

“Hedef; matematik dehalarını keşfetmek”

Sorularını Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özdemir ile hazırlayan Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlham Aliyev, “Toplumlarda matematiğe olan ilgi arttıkça, her alandaki gelişme düzeyi de yükselir. Bütün teknolojik gelişmelerin geri planında matematiksel keşifler bulunuyor. Bu bilimde devrim niteliği taşıyan keşifleri yapan ve yapacak olan kişiler üstün yetenekli insanlardır ve geleceğin matematik dehaları bugünkü lise öğrencileri içindedir. Bu dehaları zamanında keşfetmenin en kestirme yolu da matematik olimpiyatlarıdır” diye konuştu.

Prof. Dr. Aliyev, pandemi koşullarına rağmen organizasyonun hayata geçmesine destek veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan’a da teşekkür etti.

Prof. Dr. Mustafa Özdemir ise “İnsanların başarılarının devamını sağlayan ve motive eden en önemli unsurlardan biri kendilerini, kabiliyetlerini ve başarılarını gösterebilecekleri yarışmalardır. Bir ülkenin kendi çocuklarını, öğrencilerini motive edecek yarışmalar düzenlemesi çok önemlidir. Tüm gençlere şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.