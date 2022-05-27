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Ulaştırma Bakanı Müşaviri Avcı, ölen kızının adına Manavgat’a anaokulu yaptırıyor

Ulaştırma Bakanı Müşaviri Hayri Avcı, ölen kızının adıyla Manavgat’a anaokulu yaptıracak. Sarılar Mahallesinde yapılacak olan 8 derslikli anaokuluna Safiye Kübra Avcı’nın ismi verilecek.

ANTALYA 27.05.2022, 16:51
Ulaştırma Bakanı Müşaviri Avcı, ölen kızının adına Manavgat’a anaokulu yaptırıyor

Ulaştırma Bakanı Müşaviri Hayri Avcı, ölen kızının adıyla Manavgat’a anaokulu yaptıracak. Sarılar Mahallesinde yapılacak olan 8 derslikli anaokuluna Safiye Kübra Avcı’nın ismi verilecek.

TÜLOMSAŞ eski genel müdürlerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müşaviri Hayri Avcı, 1 Ağustos 2021 tarihinde doğum yaptıktan sonraki 30 yaşında yaşamını yitiren kızı Safiye Kübra adına, doğup büyüdüğü Sarılar Mahallesinde 8 derslikli Anaokulu yaptıracak.

Okul inşaatı ile ilgili Antalya Valiliğine protokol imzalandı. Protokol töreninde, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı , İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve Hayırsever Hayri Avcı hazır bulundu.

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