Ukuleleyi de bağlamayı da bu kursta öğrenecekler

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, yaz dönemi kurslarıyla kökeni Hawaii müziğine dayanan ukuleleyi de Orta Asya’dan Anadolu’ya yüzlerce yıllık tarihe sahip bağlamayı da çocuklar ve gençlerle tanıştıracak.

Muratpaşa Belediyesi’nin yaz tatilini sanatla değerlendirmek isteyen 7-17 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için düzenlendiği yaz dönemi kursları bu yıl 13 branşta açılacak. 7 merkezde gerçekleşecek ücretsiz kurslar için kayıtlar bağlama, solfej, ritim, gitar ve heykelde devam ederken eğitimler Kurban Bayramı tatili sonrası başlayacak.

Belediyenin kurs programında bu yıl, halk dansları ve modern dans birlikte yer alırken çocuklar ve gençler kökeni Hawaii müziğine dayanan ukuleleyi, Orta Asya’dan Anadolu’ya yüzlerce yıllık tarihe sahip bağlamayı çalmayı bu kurslarda öğrenecek.

Halk oyunları, solfej, keman, piyano, drama, tiyatro Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezinde, gitar, ukulele, ritim, bağlama Mest Kurs Merkezinde, resim Kırcami Hobi ve Sanat Merkezi ve Meltem Cep Sahnede, seramik Şirinyalı Kurs Merkezinde, heykel Aydın Kanza Sanat Merkezi’nde, modern dans ise Çağlayan Kurs Merkezinde açılacak.