U15 Milli Takım bölge seçmelerine Alanyaspor’dan 4 futbolcu katılacak

Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen 15 yaş altı seçmeleri, bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor. 2007 doğumlu Alanyasporlu futbolcular Umut Güven, Göktuğ Alp Orhan, Enes Tulgay ve Ali Aydın Barut, Antalya Mustafa Çetinkaya Stadı’nda oynanacak seçme maçına katılacak. Genç Milli Takım antrenörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, U15 Milli Takımı’na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacağı bildirildi.