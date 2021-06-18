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TUYED’in yeni başkan Haluk Özsevim oldu

Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED),13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı Point Hotel Taksim’de gerçekleştirdi. Tek adayla gidilen seçimlerde TUYED’in yeni başkanı oy birliğiyle A. Haluk Özsevim oldu.

ANTALYA 18.06.2021, 12:57
TUYED’in yeni başkan Haluk Özsevim oldu

Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED),13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı Point Hotel Taksim’de gerçekleştirdi. Tek adayla gidilen seçimlerde TUYED’in yeni başkanı oy birliğiyle A. Haluk Özsevim oldu.

Turizm gazetecilerinin çatı örgütü Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) 13. Olağan Genel Kurulu’nu İstanbul’da gerçekleştirdi. Point Hotel Taksim’de yapılan Olağan Genel Kurul’da A.Haluk Özsevim’in oluşturduğu liste TUYED yönetimini üstlendi.

TUYED bayrağını Musa Alioğlu’dan teslim alan A.Haluk Özsevim, “TUYED’i çok daha etkin ve daha aktif hale getirmek için yönetim kurulu arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcayacağız” diye konuştu.

TUYED Yönetim Kurulu: A.Haluk Özsevim, Yılmaz Keleş, Savaş Daş, Hatice Ünal Bilen, Emin Demir, Halil Öncü, Volkan Altıntaş

Denetim Kurulu: Hasan Arslan, Mevlüt Yeni, Gülay Yücel Sarıkaya

Yedek Yönetim Kurulu: Tuncay Sevin, Saime Baş, Belma Toprak Sönmezer, Burak Coşan Emre Baktıroğlu, Mehmet Aksoy, Nusret Kafasıbüyük

Denetim Kurulu Yedek: Mehmet Ali Doğan, Özlem Kasa, Gönül Yıldırım
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