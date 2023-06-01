Tütüncü’ye, TBB’den önemli görev

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında, meclis başkanlığı divanı 1. Başkanvekiliği görevine seçildi. Başkan Tütüncü, “Şahsımı aday gösteren partimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, kıymetli oylarıyla bu onurlu göreve seçen TBB Genel Kuruluna şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlık görevini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a devrettiği toplantıda, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, meclis başkanlığı divanı 1. Başkanvekiliği görevine seçildi. Başkan Tütüncü, “Bizi bugün bu göreve layık gören Türkiye Belediyeler Birliği genel kuruluna çok çok teşekkür ediyorum. Şahsımı aday gösteren partimize ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ediyorum” dedi.

TBB, çok önemli görevler ihva ediyor

Türkiye Belediyeler Birliği’nin, Türkiye’de belediyelerin uyum içinde çalışmaları, merkezi idareyle aralarındaki ilişkinin güçlenmesi ve yerel yönetimin hizmet kalitesinin artması bakımından çok önemli bir görev ihva ettiğini belirten Başkan Tütüncü, “Bu anlamda çalışmalarımızı 4 dönemdir encümen üyesi olarak sürdürmekteydik. Şimdi başkan vekilliği görevi nasip oldu. Ben hayırlı uğuru olmasını temenni ediyorum. Gerçekten belediyecilik anlamında hep birlikte ortaya koyduğumuz başarıları Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte bütün belediyelerle paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk vesilesi olacak. Cenab-ı Allah hayırlı vazifeler yapmayı nasip etsin. Türkiye Belediyeler Birliği genel kuruluna seçimlerinden dolayı, şahsımıza gösterdikleri teveccühten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bizi aday olarak gösteren partimize, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Bu bizim için büyük bir onur” diye konuştu.

İnovatfi belediyecilik anlayışı

Belediyeciliğin insan yaşamını kolaylaştırma işi olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Artık inovasyon her yerde olduğu gibi yerel yönetimde de çok büyük bir kıymet gösteriyor. Yıllardır biz, belediyeciliği büyük bir kıymetle farklı bir şekilde taşımaya gayret ettik. İnovatif belediyecilik anlayışını, fark meydana getiren belediyecilik anlayışını şehrimize gösterdik. Bundan sonraki süreçte de çok daha güzel belediyecilik uygulamalarını çekip çıkartıp, hem halkımızın hayatını kolaylaştıracağız, şehrin kalitesini yükselteceğiz. Hem de bütün bunlarla birlikte de bir Kepez modeliyle çok daha örnek bir belediyeciliği tüm Türkiye’ye göstermeye gayret edeceğiz. Ortaya koymuş olduğumuz bu performansla yerel yönetim müktesebatımız bakımından da çok çok kıymetli olacak“ dedi.

Meclis toplantısında;

Meclis 2. Başkanvekili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Katip Asil Üye Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan şeklinde belirlenirken Encümen Üyeleri ise şu şekilde belirlendi:

"Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu."