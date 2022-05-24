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Tütüncü’nün konukları Pil Fabrikası emektarları

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Eski Pil Fabrikasının emektarlarını Dokumapark’ta ağırladı. Dokuma Fabrikası gibi Pil Fabrikası’nı da kültür ve sanat adasına dönüştüreceklerini belirten Başkan Tütüncü, Pil Fabrikası emektarlarına da onların hatıralarına ışık tutacak Emekliler Lokali, armağan edeceklerini de müjdeledi.

ANTALYA 24.05.2022, 13:14
Tütüncü’nün konukları Pil Fabrikası emektarları

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Eski Pil Fabrikasının emektarlarını Dokumapark’ta ağırladı. Dokuma Fabrikası gibi Pil Fabrikası’nı da kültür ve sanat adasına dönüştüreceklerini belirten Başkan Tütüncü, Pil Fabrikası emektarlarına da onların hatıralarına ışık tutacak Emekliler Lokali, armağan edeceklerini de müjdeledi.

Eski Pil Fabrikası’nın emektarları Dokumapark’ta buluştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde bir araya gelen Başkan Tütüncü, Pil Fabrikası emektarlarına müjdeler üstüne müjdeler verdi. Pil Fabrikası arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçmesiyle eski yapıların korunarak restore edileceğini söyleyen Başkan Tütüncü “Eski Dokuma Fabrikasını nasıl Kültür ve sanat adasına dönüştürdüysek, inşallah çevre ve şehircilik bakanlığı ile birlikte Pil Fabrikasını da Antalya için, Kepez için güzel bir millet bahçesine, güzel bir yeşil dokuya dönüştüreceğiz” dedi.

“Sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum”

Dokumapark’ta eski Pil Fabrikası çalışanlarıyla bir araya gelen Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü “Bu güzel tesisimizde, siz kıymetli Pil Fabrikası emekçilerimizle, çalışanlarımızla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi. Başkan Tütüncü, Pil Fabrikası emektarlarının her yıl buluştuğunu, pandemi nedeniyle uzunca bir süre bir araya gelemediklerini ve bu güzel buluşmanın da komşu Dokumapark’ta yapılmasının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi.

“Tarihi dokuyu koruma özen gösteriyoruz”

Dokumapark’taki yapılan çalışmalara değinen Başkan Tütüncü “Şu an içinde olduğumuz bina dokuma fabrikasında memur yemekhanesi olarak kullanılıyordu. Şimdi dokuma emeklileri lokali olarak, dokuma çalışanlarımıza ve hemşerilerimize hizmet veriyor. Burası aynı zamanda modern sanat galerimiz kafeteryası olarak da kullanılıyor. Biz bu tip yerlerde olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Dikkat ederseniz ki restorasyon yaparken yapının eski dokusunu korumaya çalıştık. Tavandaki ahşaplardan yerdeki kare taşlara kadar dokumanın eski dokusunu yansıtıyor. Bir anlamda zamanı durdurmuş vaziyetteyiz” diye konuştu.

“Dokumayı kültür ve sanat adasına dönüştürdük”

Dokumapark gibi Pil Fabrikasının da dönüşüme uğrayacağını ifade eden Başkan Tütüncü “Pil fabrikasının arazisi çok uzun zamandır yeşil alan olarak bir park alanıydı. Bu park alanı üzerinde mülkiyeti Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine ait bir arazi bulunmaktaydı. Üzerinde de fabrikaya ait bina ve lojmanlar vardı. Dokumayı kültür ve sanat adasına dönüştürdük. Şu an burada tam 13 tane müze var. Bir bilim merkezi var, 3 tane Kütüphane var. 22 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir botanik bahçe var. 2 tane ada evi var. Dokuma park’ın Türkiye’de ikinci bir örneği yok. Kapatılan birçok fabrika var” dedi.

“Dokumapark şimdi bilgi ve teknoloji dokuyor”

Eski yaşanmışlıklara önem verdiğini söyleyen Başkan Tütüncü “Birçok fabrikanın binaları yıkılırken biz buradan hiç bir binayı yıkmadık. Bütün binaları restore ederek kullanıma kazandırdık. Hatta tarihi bağlarından koparmadık. Örneğin zamanında kreş olarak kullanılan binayı, oyuncak müzesine çevirdik ve çocukların olmaya devam etti. Mesela Dokuma Fabrikasının ana binasını Antalya’nın 25 yıldır özlemini çektiği, hayalini kurduğu kent müzesine dönüştürdük. Fabrikanın eski ana binalarından olan bugün 12 bin 500 metrekare büyüklüğündeki yapıyı TUBİTAK işbirliği ile Bilim Merkezine dönüştürdük. Türkiye’de 7 tane bilim merkezi var ve biz en büyüğünü inşa ettik. Her ay 5 bin öğrencimize hizmet ediyor. Eskiden pamuk dokuma fabrikası şimdi bilgi ve teknoloji dokuyor. Çocuklarımıza ve gençlerimize ufuk veriyor. Fabrikanın yıkılmaya yüz tutmuş binası Akdeniz bölgesinin en zengin kütüphanesi oldu. İçerisinde tam 130 bin adet kitap bulunuyor. Her binayı korumaya çalıştık ve kullanıma kazandırdık. Aynı zamanda geçmişe yeni anılar ve hatıralar ekledik. Dokumayı nasıl Antalya’ya kazandırdıysak Pil Fabrikasını da aynı amaç doğrultusunda toplumun kullanımına kazandırmak istiyoruz. Pil Fabrikasında da hatıraları yaşatalım istiyoruz” diye konuştu.

“Millet bahçesinin yapımı planlanıyor”

Pil Fabrikasının mülkiyeti hakkında bilgiler veren Başkan Tütüncü “Benim annemin babası dokuma fabrikasında işçiydi. Bizim ailemizde dokuma fabrikası çok özel bir yere sahip. Dolayısıyla bu bağın devam etmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi çevre ve şehircilik bakanlığı eliyle orada güzel bir millet bahçesinin yapımı planlanıyor. Şimdi Pil Fabrikasındaki binalar bakanlığımızca restore edilecek. Yeşil dokusu korunarak Dokumapark gibi insanların nefes alacağı kültür ve sanat adasına dönüşecek. Arazinin mülkiyeti hakkında bazı sorular alıyorum. Konunun özü şimdi Pil Fabrikası Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine ait ancak arazi hazineye devredilecek. Hazineye devir işlemeleri sonrasında çevre ve şehircilik bakanlığı, burayı millet bahçesi yapacak. Binalar tescil işlemi gerçekleşti ve herhangi bir yapının yıkımı söz konusu olmayacak” dedi.

“7 gün 24 saat açık olacak bir kütüphane”

Pil fabrikasına kütüphane kazandırmak isteyen Başkan Tütüncü, “Bir hayalim var ifade etmek isterim. Pil Fabrikasında bulunan sosyal tesis binasına çocuklarımızın ve gençlerimizin kullanacağı bir mekân haline dönüştürmek istiyorum. 7 gün 24 saat açık olacak bir kütüphane kazandırmak istiyorum. Sabırsızlıkla arazinin bakanlığa geçmesini bekliyorum. Çünkü binayı kütüphane yapmak ve gençlerin kullanımına kazandırmak için gerekli yetkileri isteyeceğim. Pil Fabrikası 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından sonra edinilen tecrübelerle kurulmuş. Bu yönüyle üzerinde çok değerli bir hatıra barındırıyor. Sizler yıllarca o çatı altında emek verdiniz. 10 yıldan bu yana sizin emeklerinizi hatıralara dönüştürmek için can başla gayret ettim. Pil Fabrikası emeklileri içinde güzel bir lokal yapmak bizim boynumuz borcudur. Bugün burada sizlere bu sözü veriyorum” diye konuştu.

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