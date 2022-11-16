Tütüncü’den Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi’ne tapu müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek ‘Hayırlı kazançlar’ diledi ve tapu müjdesi verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi’nin esnafıyla kucaklaştı. Başkan Tütüncü, bol kazanç dileklerini iletti, istek ve taleplerini dinledi. AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile beraber, Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı İbrahim Tetikoğlu ve yönetimini ziyaret ederek her zaman esnafın yanı başında olduklarını dile getiren Başkan Tütüncü, Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi’nin imar ve mülkiyeti sorunlarının çözüldüğünü ve tapularının yılbaşından önce teslim edileceğini müjdeledi. Başkan Tütüncü, sanayi esnafının bu anı yıllardır özlemle beklediğini söyleyerek Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesinin Antalya için önemini vurguladı. Başkan Tütüncü “Biz fırsat bulduğumuz her gün esnafımızla birlikte olmaya, onlarla vakit geçirmeye, onlarla hayatı paylaşmaya, onların gönül sofralarına oturmaya, onlarla aramızdaki kardeşlik bağını hemşerilik hukukunu güçlendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“İmar ve mülkiyet sorunlarını çözdük”

Yılbaşından önce tapuların teslim edileceğini ifade eden Başkan Tütüncü “Yeşil Antalya Sanayi sitesi hemşerilerimizin yıllardır bekledikleri haberi müjdeledik. Uzunca yıllar mülklerinin tapularını bekliyorlardı. Problemleri çözüldü. Müstakil tapuları hem de beş katlı olarak hazırladık ve yılbaşından önce kendilerine bu tapuları takdim edeceğiz. Verdiğimiz tapular müstakil tapular. Ada bazında bir yapılaşmayı değil, parsel bazında bir yapılaşmayı öngören bir çalışmamız oldu ve bir de kat artışları yaptık. İki katı sıfırın altında olmak üzere toplam beş katlı yapılaşmaya müsait bir tapu veriyoruz. Kat artışları da şu anlama geliyor. İptidai şartlarda üretimlerine başlayan esnafımız artık tam profesyonel bir şekilde devam edebilecek. Modern dünyanın gelişim istikametinde kendilerine yeni fırsatlar sunduğumuz anlamına da gelen bu beş katlı imar yapılaşması esnafımıza Yeşil Antalya Sanayi sitemize hayırlı olsun” dedi.

“Sanayi faaliyetlerine yeni alanlar”

Modern ve çağdaş bir ortam hazırlamaya gayret ettiklerini söyleyen Başkan Tütüncü “Antalya’nın sanayi merkezlerinde, Kepez’de ve Kepez’in sanayilerinde çözüm bekleyen onlarca, yüzlerce sorun olmasına rağmen yıllar içerisinde bu sorunların tamamına kararlılıkla gidip hemen hemen hepsini çözmüş durumdayız. Hemşerilerimize daha rahat, daha modern, daha çağdaş bir ortamda üretim yapabilecekleri esnaflık faaliyetlerini sürdürebilecekleri küçük sanayi faaliyetlerini orta ölçekli sanayi faaliyetlerine taşıyabilecekleri alanlar oluşturduk. Örneğin burada iki kattan beş kata çıktığımızda atölyelerimiz daha da büyüyecek, üretim kapasiteleri daha da artacak ve dolayısıyla bu doğrudan istihdama yansıyacak. Ekonomik hareketliliği ve sosyal hareketliliğin merkezi olacak ve bu sanayi siteleri daha çok istihdam kapasitesine sahip olacak. İstihdam üretecek sanayi sitesini Antalya’mıza kazandırmak ve iş dünyamıza armağan etmek bizim için son derece önemliydi” diye konuştu.

“Antalya’mıza hayırlı olsun”

Yerel yönetimlerin ekonomiye sağladığı katkılar sayesinde yeni istihdam alanların oluştuğunu ifade eden Başkan Tütüncü “Yerel yönetimlerin ekonomilere katkısı hep konuşulan bir konudur. Altınova’yı tamamladık, imar planlamalarını yaptık ve devasa plazalar, alışveriş merkezleri yapılıyor. Birçok insan çalışıyor, bu şehrin çocukları, bu şehrin insanı yine bu sanayi sitelerimizde de çok daha modern imkanlarla üretim yapabilecek iş yerleri doğuyor. Tapulama çalışmalarıyla imar planlamalarıyla yine burada istihdam edilecek olanlar da yani yine burada çalışacak olanlar da bu güzel şehrin hemşerileri, bizim insanımız. Dolayısıyla üretimi arttırmak, ekonomiye derinlik kazandıracak, değer kazandıracak bir olgu ama yeni istihdam alanlarını oluşturmak da bu kadar önemli diye düşünüyoruz. O da üretime katkı verecek, destek verecek, tıkır tıkır işleyen bir piyasa ekonomisini yerel baz da hayata geçirmek için belediyemiz elinden gelen her şeyi yapıyor. Burada çözülen mülkiyet sadece buranın mülkiyetçi sorunlarına getirilen bir çözüm değil. Onun ötesinde şehrimizin ekonomik çarklarının işleyişine de olumlu bir katkıdır. Bu bakımdan bu getirdiğimiz müjdenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu müjdemiz Antalya’mıza hayırlı uğurlu olsun ve bizleri bugün sevgiyle bağrına basan bütün esnafımıza da yürekten, gönülden kocaman bir teşekkürü borç biliyoruz” dedi.