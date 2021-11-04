Tütüncü’den okul ve yurt müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kasım ayı meclis toplantısında ilçeye 22 yeni okul ve üniversite öğrencileri içinde yurt müjdesi verdi. Manavgat’ta hayvancılık ve tarımla uğraşan yangınzedelere de 3 milyon TL ek bütçe desteği de meclisten oy birliğiyle geçti.

Kepez Belediye Meclisi’nin, Kasım ayı toplantısında 19’u yazılı 5 önerge olmak üzere toplam 24 gündem maddesi görüşüldü. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında gerçekleştirilen Kasım meclisinde ilçeye yapılacak yeni okullar, öğrenci yurtları, aile sağlığı merkezi ve Manavgat’a sağlanacak destekle ilgili önemli kararlar alındı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kasım ayı meclis konuşmasında ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına değindi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman askerlerini, aziz şehitleri rahmet ve şükranla yad eden Tütüncü, “Mekanları cennet, makamları ali olsun. Allah hepsinden razı olsun. Zor bir vakitte bayrağımızı gönderden düşürmediler, ezanımızı dindirmediler. İstiklal mücadelesi sonrasında da anlı şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurdular. Bize düşen onların bize bıraktığı mirası geleceğe en iyi şekilde taşımaktır” dedi.

98.yıla özel 98 eser cumhuriyet sergisi

Kepez Belediyesi olarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu önemli etkinliklerle kutladıklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “29 Ekim’de 98.Yıla Özel 98 Eser Cumhuriyet Sergisi’ni açtık. 4 ay sürecek sergiyi herkes mutlaka görmeli. Türkiye’nin değişik şehirlerinden 88 ressamın 98 tablosunun yer aldığı sergi, cumhuriyeti, cumhuriyet mirasını, hem de toplumsal renkliliğimizi sembolize ediyor” diye konuştu.

Kent Müzesi açıldı

Her resmi bayramda önemli açılışlar gerçekleştirmeyi belediye olarak kendilerine prensip edindiklerini belirten Tütüncü, “İftiharla ifade edeceğim bir eser Antalya’nın kent müzesi Seyit Ali Pamir, 1948-52 yılları arasında Antalya belediye başkanlığı yaptığı dönemde, Antalya’ya kent müzesi kurma hayaline sahip olmuş. Çalışmaları yarım kalmış. 1997 de Kent Konseyi Antalya’da bir kent müzesi kurulmasını düşünmüş. 2000 li yıllarda da kent müzeleri büyükşehirlerde kurulmaya başlamış. Bizde kentin 25 yılı aşkındır bu hayalini gerçekleştirmek için 2014 yılında ciddi bir gayretin içinde olma kararı aldık ve Dokuma’da kent müzesi yapmanın önünü açtık. Danışman hocamız Nevzat Çevik ile çok ciddi çalışmaların sonunda Türkiye’nin en güzel kent müzesini yapmak henüz açılmadan 2 tane ödül sahibi olan kent müzesini yapmak bizi çok mutlu etti. Cumhuriyetimizin 98. yılına da armağan ettik“ dedi.

94 yaşında Nutuk

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 10 Kasım’da da Cemil Meriç Kütüphanesine 94 yaşında Nutuk, 100 yaşında Kurtuluş Savaşı haritasını belediye adına edindiklerini ve sergiye açacaklarını vurguladı.

DokumaPark birlikte yönetişimin en güzel örneği

DokumaPark’ın ön tarafının önemli bir kültür-sanat alanına dönüştürdüklerine değinen Tütüncü, “DokumaPark’a kazandırdığımız 13 müze, 2 anı evi,2 kütüphane,1 Botanik Bahçesi, 1 Bilim Merkezi, 1 Modern Sanatlar Galerisi, 1 Anı Oteli çok önemli çalışmalardı. Dokumanın arka kısmında önemli bir çalışma yapmak en önemli düşüncemizdi. Ticarete kurban etmeden, bu kısmı da DokumaPark’ın ön kısmı gibi kent park mantığıyla bütünleşecek bir şekilde bir çalışma ortaya koymaktı. Bu konuyla ilgili Mimarlar Odasıyla da bir çalışma yaptık. Yeşillikler, ağaçla, doğayla bütünleşen bir yaşam alanını üretmeyi düşünüyoruz. Orada TEKNOFEST ve benzeri gibi etkinliklerin yapılabilmesi içinde bir alan oluşturmayı düşünüyoruz. Biz Dokumayı bugünkü hale getirdiysek ortak aklın yol göstericiliğiyle yaptık. DokumaPark’ın dünden bugüne yolculuğu birlikte yönetişimin Türkiye’deki en güzel örneklerinden biridir” diye konuştu.

Öğrencilere yurt müjdesi

Kepez’de öğrenci, yurtları ile ilgili yapılan çalışmalara da değinen Tütüncü, “Yurt konusunda 2013 yılından bu yana yurtlar konusunda bir hassasiyetimiz oldu. Bölgedeki yurt sayılarını artırma konusunda çalışmalarımız oldu. Belediyemizin arsası üzerinde Ahatlı’da 130 öğrencilik yurt binası inşasına 2013’ta başladık, 2015 yılında eğitim ve öğretime açtık. Kepez Belediye meclisi yurt hasiyetini 3-4 yıl öncesinden ortaya koydu. Şuan Kepez’e 2 bin 600 öğrenci kapasiteli yurt binası tamamlandı ve 1 aya kadar hizmete giriyor. Hem ilçe meclisi, hem de büyükşehir meclisinin gündeminde de bir yurt projesi var. Merkez Bankasının yanındaki alana yurt binası yapılması hedefleniyor“ dedi. Başkan Tütüncü, Kepez’e vakıf ya da devlet üniversitesi kurulması için çalışmalarında sürdürüldüğüne değindi.

Şehidin adı parkta yaşayacak

Kepez Belediyesinin Kasım ayı meclis gündeminde önemli kararlar alındı. Kepez Belediye Meclisi kararıyla; Ankara Merasim Sokak Kızılay Meydanında, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı terör eyleminde şehit düşen askeri sivil memur Filiz Koçak’ın ismi parkta yaşatılacak. Kepez Meclisinin Kasım ayı meclis toplantısında oy birliğiyle alınan kararla Şehit Filiz Koçak’ın ismi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı ile 6380 sokak kesişimindeki parka verildi.

Kepez’e yeni okullar geliyor

Kepez Belediyesi, yine ilçeye kazandırılacak yeni okulların arsa tahsisleri konusunda önemli bir adım attı. Kepez meclisinde; Altınova Orta Mahallesi, Varsak Ayanoğlu Mahallesi, Ünsal Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi’nde belediyeye ait arsaların okul yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmesi hususu görüşüldü. Mülkiyeti belediyeye ait parsellerin okul yeri olarak 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığına irtifak Hakkı ile tahsisinin yapılıp yapılmayacağı konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Belediye Komisyonunca gerçekleştirilen 2. oturumda oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddesi hakkında konuşan Başkan Tütüncü, Kepez’e 22 okul yapılacağını müjdeledi. Tütüncü, “Bütün bu okulların imar problemleri Kepez meclisi tarafından çözüldü. 22 okulun bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmı da proje aşamasında. Kepez’e yeni okullar kazandırmanın mutluluğunu duyuyoruz” dedi.

Varsak Obruğu’na çifte koruma

Aktoprak Mahallesi’ndeki Varsak Obruğu Doğal Sit Alanında, Doğal Sit Kesin Korunacak Alan sınırlarının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce başlatılan “Antalya, Burdur, Isparta illeri doğal sit alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında Antalya’da çalışılan alanlardan birisi olan Varsak Obruğu Doğal Sit Alanı, “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil işlemi Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanmış ve Resmi Gazete yayınlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile de imar planına işlenmesi talep edilmişti.

Manavgat’a destek

Kepez Belediye meclisin bir diğer gündem maddesi de Manavgat’ta yaşanan yangın felaketi oldu. Manavgat’ta hayvancılık ve tarımla uğraşan vatandaşlara 3 milyon TL ek bütçe destek kararı görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi. Belediye meclisince gerçekleştirilen 2. oturum ile yardım oy birliğiyle kabul edildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yardım organizasyonunun AFAD ve Tarım İl Müdürlüğünce tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımıza yapılacak. “ dedi. Tütüncü, daha öncede Manavgat’a 5 milyon ek bütçe desteği sağlandığını da hatırlattı.