Tütüncü’den Karşıyaka ve Emek’e 4 müjde

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Karşıyaka’ya anaokul, ilkokul ve kapalı pazar, Emek Mahallesine de kapalı pazar olmak üzere toplamda 4 yatırım müjdesi verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin 68 mahallesini karış karış geziyor. Mahallelerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tütüncü, gittiği her mahallenin muhtarını da makamında ziyaret ediyor. Karşıyaka Mahalle Muhtarı Recep Sabır ve Emek Mahalle Muhtarı Süleyman Kabaağaç’ı da ziyaret eden Başkan Tütüncü, iki mahalleye müjde verdi. Muhtarların istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Tütüncü, ziyaretlerin ardından yatırımlarla ilgili açıklama yaptı.

Sevgi ve hizmetlerimizle Kepez’deyiz

İlçedeki çalışmaları her hafta beraberindeki heyetle incelediklerini belirten Başkan Tütüncü, “Bu hafta da Karşıyaka ve Emek Mahallelerini gezdik. Bizim mahallelerimize her gidişimiz, hemşehrilerimizle her kucaklaşmamız aynı zamanda onlara da bir müjde olarak geri dönüyor. Çünkü biz gittiğimiz her yere sevgimizle gidiyoruz. Ama mutlaka hizmetlerimizle yanımızda oluyor. Bir yandan hizmetlerin yapıldığı diğer yandan da sevginin, kardeşliğin, dostluğun en güzel örneklerinin yaşandığı bir yer Kepez Kepez Belediyesi de bu iki unsura aynı anda kıymet veren bir belediyedir” dedi.

Anaokul, ilkokul, kapalı pazarlar

Karşıyaka Mahallesine 3 müjde ile gittiklerini dile getiren Başkan Tütüncü, “Bu müjdelerimiz; Anaokul, ilkokul ve kapalı semt pazarı yapımı oldu. Emek Mahallemize de yine kapalı semt pazarı müjdesi verdik. Müjdelerimiz hayırlı uğurlu olsun. Büyük hayaller kuran, o hayalleri gerçekleştirmek için özveriyle gece gündüz çalışan bir ekip var. O ekip çalıştıkça Kepez çok daha güzel oluyor” diye konuştu.