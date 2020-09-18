Tütüncü’den, ilk teneffüs zilinde öğrencilere portakal suyu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, ‘öğrencilere 40 dakika teneffüs’ paylaşımına kayıtsız kalmayarak, sosyal medya hesaplarından ‘İlk teneffüste ilçemizin tüm okullarına portakallar bizden.’ paylaşımı yapan Başkan Tütüncü sözünü tuttu. İlk ders zilinin çalacağı 21 Eylül Pazartesi ve Salı günü Kepez’deki 120 okulda, 17 bin 258 öğrenciye portakal suyu ve meyveli kek ikram edilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda 21 Eylül 2020 Pazartesi, yüz yüze eğitimler başlıyor. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılının 2. döneminde yüz yüze eğitimlere ara verilmişti. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından “Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!" paylaşımında bulunmuş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de bu paylaşıma kayıtsız kalmamıştı. Çocukları çok seven ve eğitime önemli katkılar sunan Başkan Tütüncü, sosyal medya hesabı Twitter’dan, “ Bakanım, başlattığınız ‘İlk teneffüs 40 dk.’ uygulamasına biz de katkı koyalım. Portakalın yüksek C vitamini ile öğrencilerimizin bağışıklığını artıralım, onlara enerji olalım. İlk teneffüste ilçemizin tüm okullarına portakallar bizden.” paylaşımında bulunmuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesaplarından öğrencilere verdiği sözü unutmadı. Başkan Tütüncü’nün talimatıyla ilk ders zilinin çalacağı 21 Eylül Pazartesi ve Salı günü Kepez’deki 120 okulda, 17 bin 258 öğrenciye ilk teneffüs portakal suyu ve meyveli kek dağıtılacak.