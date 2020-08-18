Tütüncü’den esnafa toplu işyeri sözü
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ, BELEDİYE VE ESNAF İŞBİRLİĞİNDE İLÇEDE HALI YIKAMACILARI TOPLU İŞYERİ YAPILACAĞININ MÜJDESİNİ VERDİ.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye ve esnaf işbirliğinde ilçede halı yıkamacıları toplu işyeri yapılacağının müjdesini verdi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede faaliyet gösteren halı yıkamacıları esnafı temsilcileriyle bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde, ilçede yapılması planlanan halı yıkamacıları toplu işyeri projesi konuşuldu. Esnafı, projede gelinen son durumla ilgili bilgilendiren Başkan Hakan Tütüncü, 2019’da halı yıkamacı esnafına, toplu işyeri sözü verdiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Mahalle aralarında mesleklerini zor şartlar altında yapan esnafımıza, destek vermek amacıyla güzel bir halı yıkamacıları sitesi kuracaktık. Bu proje aslında toplu işyeri mantığına da açılmış güzel bir ufuk olacaktı. Bugün ki, toplantımızda halı yıkamacı esnafımızla toplu işyerinin yapımıyla ilgili geldiğimiz son noktayı konuştuk. İnşallah, kooperatif eliyle halı yıkamacıları esnafımız için güzel bir toplu iş yeri hazırlıyoruz.”
Uygun arazi bulundu
Başkan Tütüncü, halı yıkamacıları toplu işyeri için ilçede uygun bir arazinin bulunduğunu belirterek, “Toplu işyerinin hazırlık aşamalarında artık sona geldik. Uygun arazi bulundu. Gerekli imar planları yapılıyor ve bu planlamalar neticesinde 2019’da halıcı yıkamacıları esnafımıza verdiğimiz sözü onlarla birlikte yerine getireceğiz. İnşallah kısa bir süre içerisinde toplu işyerinin inşaatına başlayacağız. İsteğimiz o ki, çok yakın bir zamanda bu projeyi başarıyla tamamlayalım, kurdeleyi birlikte keselim ve esnafımızın mutluluğunu temin etmiş olalım. Azimle, inatla gayretle çalışacağız ve güzel bir başarıyı esnafımızla ortaya koyacağız. Hayal edince ve çalışınca oluyor.” diye konuştu.
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