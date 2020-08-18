banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Son 24 saatte 20 can kaybı, bin 263 vaka
Son 24 saatte 20 can kaybı, bin 263 vaka
İzmir, Konya, Eskişehir... 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler
İzmir, Konya, Eskişehir... 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti
Kaldırıma park etme yasağı başlıyor
Kaldırıma park etme yasağı başlıyor

Tütüncü’den esnafa toplu işyeri sözü

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ, BELEDİYE VE ESNAF İŞBİRLİĞİNDE İLÇEDE HALI YIKAMACILARI TOPLU İŞYERİ YAPILACAĞININ MÜJDESİNİ VERDİ.

ANTALYA 18.08.2020, 11:25
Tütüncü’den esnafa toplu işyeri sözü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye ve esnaf işbirliğinde ilçede halı yıkamacıları toplu işyeri yapılacağının müjdesini verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede faaliyet gösteren halı yıkamacıları esnafı temsilcileriyle bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde, ilçede yapılması planlanan halı yıkamacıları toplu işyeri projesi konuşuldu. Esnafı, projede gelinen son durumla ilgili bilgilendiren Başkan Hakan Tütüncü, 2019’da halı yıkamacı esnafına, toplu işyeri sözü verdiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Mahalle aralarında mesleklerini zor şartlar altında yapan esnafımıza, destek vermek amacıyla güzel bir halı yıkamacıları sitesi kuracaktık. Bu proje aslında toplu işyeri mantığına da açılmış güzel bir ufuk olacaktı. Bugün ki, toplantımızda halı yıkamacı esnafımızla toplu işyerinin yapımıyla ilgili geldiğimiz son noktayı konuştuk. İnşallah, kooperatif eliyle halı yıkamacıları esnafımız için güzel bir toplu iş yeri hazırlıyoruz.”

Uygun arazi bulundu

Başkan Tütüncü, halı yıkamacıları toplu işyeri için ilçede uygun bir arazinin bulunduğunu belirterek, “Toplu işyerinin hazırlık aşamalarında artık sona geldik. Uygun arazi bulundu. Gerekli imar planları yapılıyor ve bu planlamalar neticesinde 2019’da halıcı yıkamacıları esnafımıza verdiğimiz sözü onlarla birlikte yerine getireceğiz. İnşallah kısa bir süre içerisinde toplu işyerinin inşaatına başlayacağız. İsteğimiz o ki, çok yakın bir zamanda bu projeyi başarıyla tamamlayalım, kurdeleyi birlikte keselim ve esnafımızın mutluluğunu temin etmiş olalım. Azimle, inatla gayretle çalışacağız ve güzel bir başarıyı esnafımızla ortaya koyacağız. Hayal edince ve çalışınca oluyor.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ağustos 2020
İmsak 04:36
Güneş 06:11
Öğle 13:13
İkindi 17:00
Akşam 20:05
Yatsı 21:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25