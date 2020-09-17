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Tütüncü’den çocuklara maske ve mesafe uyarısı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ, SOKAKTA BİSİKLET SÜREN ÇOCUKLARA, YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGININDAN KORUNMAK İÇİN MASKE TAKMALARI, SOSYAL MESAFEYİ KORUMALARI VE ELLERİNİ DE BOL BOL YIKAMALARI KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDU.

ANTALYA 17.09.2020, 14:05
Tütüncü’den çocuklara maske ve mesafe uyarısı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sokakta bisiklet süren çocuklara, yeni tip Korona virüs(Kovid-19) salgınından korunmak için maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları ve ellerini de bol bol yıkamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ayanoğlu Mahalle Muhtarı Tevrat Akgöz’ü ziyaret etti. Mahalleye yapılan ve yapılacak olan yatırımların konuşulduğu ziyaret sırasında Başkan Tütüncü, muhtarın doğum gününü de kutladı.

Muhtarlık çıkışı sokakta bisiklet süren çocuklarla bir süre sohbet eden Tütüncü, tüm dünyanın büyük bir mücadele verdiği korona virüs salgınına karşı alınan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Başkan Tütüncü, “Çocuklar uzaktan eğitim nasıl gidiyor.” diye sordu. Çocuklardan güzel ve olumlu cevaplar alan Tütüncü, “Pandemi sürecinde sakın derslerinizi ihmal etmeyin. Milli Eğitim Bakanlığımızın uzaktan eğitimlerini takip edin. Bu zamanları iyi değerlendirin. Derslerinizi çalışın, oyun oynayın, ama en önemlisi bol bol kitap okuyun” öğütlerinde bulundu.Tütüncü, samimi sohbetin ardından, çocuklara satranç hediye etti.

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