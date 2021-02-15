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Tütüncü: “Üreticilerimiz yeniliklerle Kepez’e değer katıyor”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye’de turfanda ilk yeşil eriğin üretildiği seralarda incelemelerde bulundu. Tütüncü, “ Üreticilerimiz ortaya çıkardığı yeniliklerle Kepez’in tarım bölgelerine değer katıyor” dedi.

ANTALYA 15.02.2021, 11:53
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Tütüncü: “Üreticilerimiz yeniliklerle Kepez’e değer katıyor”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye’de turfanda ilk yeşil eriğin üretildiği seralarda incelemelerde bulundu. Tütüncü, “ Üreticilerimiz ortaya çıkardığı yeniliklerle Kepez’in tarım bölgelerine değer katıyor” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Meclis Üyesi Cengiz Avcı’ya ait Türkiye’de turfanda ilk yeşil eriğin üretildiği seraları gezdi. Başkan Tütüncü, turfanda yeşil erik üretimi hakkında bilgi aldı, Meclis üyesi Avcı’ya da tarım sektörüne sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Erik seralarındaki incelemeden sonra açıklamalarda bulunan Başkan Tütüncü, “Turfandanın da turfandası can erik, tüm dünya’ya Kepez’den pazarlanıyor. Meclis üyemizi hem Antalya’nın ismini duyurduğu, hem de Kepez’e değer kattığı için kutluyorum” dedi.

Altınova’nın hem tarımın, hem de ticaretin merkezi olduğunu belirten Tütüncü, “Altınova’nın toprağı da bereketli. Bu bereketli topraklar üzerinde tarımsal üretim sahasında farkındalığını ortaya koyan her bir hemşehrimiz Antalya’ya değer katmaya devam ediyor” diye konuştu.

“Dünya’ya örnek bir çalışma “

Cengiz Avcı’nın büyük bir hayal kurduğunu dile getiren Tütüncü, “ Meclis üyemiz Cengiz bey, turfandanın da turfandası can eriği bu seraların içinde kışın tam ortasında üretmeyi başarmış. Buradan, Kepez’den bütün dünyaya can eriği pazarlıyor ve satıyor. Hem Antalya’nın ismini duyuruyor, hem Kepez’e değer katıyor, hem de şehrimize bambaşka bir ufuk kazandırıyor. Kendilerini bugün tebrik etmek istedim, burada onun yanında, ailesi ile birlikte olmak istedim. İşini severek yapan, mesleğine tutkuyla bağlı tarımsal bereketi zenginleştirme anlamında çok büyük gayretler ortaya koyan her bir hemşehrimize ve her bir vatandaşımıza, bu ülkenin her bir güzel insanına yürek dolusu, gönül dolusu teşekkürlerimizi borçlu olduğumuzu da bu vesile ile ifade ediyorum. Tarım sektörümüze katkıda bulunan Cengiz Bey ve ailesinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte, biz de ona tanıtım desteği vererek, katkılar sunarak hem burada yaptığı faaliyeti herkese duyuracak, hem de bütün dünyaya örnek olmuş böylesi güzel bir çalışmayı inşallah farklı bir heyecanla hemşehrilerimize anlatmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Kepez’den dünyaya gönderiyoruz”

Kepez Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Avcı, Bu ağacı 10 yıl önce yurt dışında bazı noktalarda gördüklerini dile getirerek, “Türkiye’de de biz bunu yaparız, Antalya’da da yaparız diyerek yola çıktık ve araştırmalarını başlattık. Fidanları getirerek, seraya ektik. Şuanda burası 8 yaşında. Yaklaşık 5 yıldır da verimde. Ağaçlarımız 25 Ocak’ta çiçek açtı. Şubat sonunda da ilk meyveleri alacağız. Türkiye’de bu ilk. Daha önce en erken Mart ayında Mersin’de çıkıyordu. Biz bunu daha erkene çektik bu yıl şubat sonunda olan üretimi geçen sene 14 Şubat’ta gerçekleştirdik. Daha erkeni çok verimli olmuyor. Mevsimi Mart’a doğru olduğu için, ikinci verimimiz biraz daha tonajlı olacak. Şuanda Dubai, Rusya, Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz“ ifadelerini kullandı.
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