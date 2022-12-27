Tütüncü, “Üreten kadınların emrindeyiz”

Kemer’in Kadınları Platformu’nun açık hava şenliğine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz, her zaman üreten kadınların yanındayız, emrindeyiz” dedi.

Kadın kooperatifi destek paketi ile girişimci kadınları cesaretlendiren ve kısa sürede birçok kadın kooperatifine öncülük eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kemer’in girişimci kadınlarını da yalnız bırakmadı. Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Tütüncü, ülkenin dört bir köşesinde emeklerini ortaya koyan, emeğini ekonomik değere dönüştüren tüm kadınlara teşekkür etti.

"Kadınların her zaman yanındayız"

Kemer’in girişimci kadınlarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Tütüncü, “Emeklerini ortaya koyan hanımefendilere teşekkürü bir borç bilirim. Mademki hanımefendiler bu etkinlikleri yapmaktan, el emeklerini aile ekonomilerine bir katkıya dönüştürmekten mutluluk duyuyorlar. O zaman bu emeklerine bizde katkılarımızı artıralım istedik. Emeğini ekonomik değere dönüştürmek için çabalayan hanımefendilerin bugüne kadar nasıl ki, yanların olduysak bundan sonrada yine yanların olacağız” diye konuştu.

Alanı gezen Başkan Tütüncü, daha sonra ilçede bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, ziyaretlerinde AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta ve ilçe teşkilatı eşlik etti.