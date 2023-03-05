Tütüncü: “Sanayi sitesi esnafımıza kalıcı çözümlerle destek olduk”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz sözde değil öz de esnaf dostu olduğumuzu Akdeniz Sanayi Sitesindeki yaptığımız çalışmalarda gösterdik. Sanayi Sitesinin yıllardır devam eden mülkiyet sorunlarına kalıcı çözümler getirerek esnafımıza destek olduk” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifinin Genel Kurulu’na katıldı. Bugüne kadar kooperatife katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Tütüncü, “2009’dan bu yana Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi için kalplerimiz site yöneticilerimizle ve sevgili başkanımızla birlikte çarptı” dedi.

2009’da göreve geldiğinde ilk asfaltlarla başlayan hizmet çalışmalarının daha sonra okul, kavşak, yeşil alan, sosyal tesislerle devam ettiğini belirten Başkan Tütüncü, “Desteklerimizin zirveye ulaştığı nokta Akdeniz Sanayi Sitesinin yıllardır devam eden mülkiyet sorunlarına kalıcı çözümler getirmek oldu. Özellikle gecekondu bölgesindeki yıkımların yapılması, kooperatifin hayata geçirilmesi ve bütün bunlarla birlikte yeni iş yerlerinin oluşmasına zemin hazırlayacak düzenlemenin yapılması Akdeniz Sanayi Sitemize yaptığımız en önemli katkılardır. 2009 yılından bu yana her genel kurulda birlikte olduk. Her ne zaman bize ihtiyaç duyulsa biz size bir telefon kadar yakın olduk. Bugüne kadarda aynı şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Biz bu sanayi sitesine destek verirken, biliyoruz ki sadece Antalya değil, Antalya’nın çevre illerinden ilçelerden Antalya’ya hizmet almaya gelenler de var. Hem buradan hizmet alanlar, hem burada çalışanlar, günlerini, mesailerini geçirirken burada kendilerini mutlu hissetsinler istiyoruz. Antalya Esnaf Odalar Birlik Başkanımız Adlıhan Dere, bize esnaf dostu der. Biz gerçekten sözde değil öz de esnaf dostu olduğumuzu Akdeniz Sanayi Sitesindeki yaptığımız çalışmalarda gösterdik” diye konuştu.

Sözlerini tamamlarken 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara da şifa dileklerinde bulunan Başkan Tütüncü, “ Rabbim ülkemize, milletimize, devletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.