Tütüncü: “Kültür Kafeler Caddesi prestijli caddeye dönüştürülecek”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üniversite gençlerinin sosyal yaşam merkezi olan Kültür Mahallesi’ndeki Kafeler Caddesi olarak bilinen 3805 Sokak’ı, güzelleştirme projesiyle Antalya’nın en prestijli caddesine dönüştüreceklerini söyledi.

Yüklenici firma, Akdeniz Üniversitesi’nde pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamadığı bir dönemde inşasına başladığı projeyi, kısa sürede tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Projenin görsel fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Tütüncü, yapımı başladıktan sonra 2. kez caddeyi ziyaret etti. Tütüncü, cadde düzenlemesinin yapıldığı sokakta bir süre yürüyerek, devam eden çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’dan bilgi aldı.

Cadde esnafının isteklerini de dinleyen Başkan Tütüncü, sokağın Akdeniz Üniversitesi’nin hemen yanı başında 80 binden fazla öğrencinin sosyal vakitlerini değerlendirdiği kafeteryaların ve restoranların bulunduğu bir nokta olduğunu anımsattı.

Kafeler Caddesi olarak bilinen sokağın, esnaf için de önemli ticaret merkezi olduğuna işaret eden Tütüncü, “Bu sokak, hizmet sektörünün neredeyse ilçemizde kalbinin attığı en önemli yer. Bu nedenle caddeyi daha da güzelleştirelim istedik. Çünkü gençlerimiz, esnafımız her şeyin en iyisine layık” dedi.

Tütüncü, sokağın bulunduğu Kültür Mahallesi’ne değer kazandırdıklarını belirterek, “İmar ve mülkiyete ilişkin sorunlarını çözerek, önünü açtığımız kentsel dönüşümle mahalleyi değerli hale getirdik. Bölgede baş döndüren bir gelişim, değişim yaşandı. Şimdi güzel bir proje ile Kafeler Caddesini gençler için güzel bir yer haline getiriyoruz. Bu sokaktan aşını kazanan esnafımız için daha derli toplu daha güzel bir ortam oluşturuyoruz. Antalya’ya gelen misafirler içinde Kafeler Caddesi önemli bir ziyaret noktası olacak. Cadde, özellikle geceleri ışıl ışıl ortamıyla ziyaretçileri davet eden bir görünüme kavuşacak. Kolları sıvadık. Çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.

İki yönlü trafik akışını koruyan düzenleme

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, bölgedeki esnafın ve yaşayanların talepleri doğrultusunda hazırladığı proje kapsamında sokağın düzenlemesi yapılıyor. 75. Yıl Caddesi ile Dumlupınar Bulvarı arasındaki 20 metre genişliğinde ve 954 metre uzunluğundaki caddede, iki yönlü trafik akışını koruyan bir proje hazırlandı. Proje kapsamında, iş makineleriyle mevcut asfalt kazılarak, kaldırıldı. Kaldırım ve yol genişliklerinin orantılı olarak yeniden düzenleneceği caddede, sıcak asfalt ve baskı beton kaldırım çalışması yapılacak. Dekoratif mantar park taşlarının konulacağı kaldırım da, görme engelliler için yürüyüş yolu da olacak. Yol kenarlarında otopark alanları oluşturulacak ve çöp konteynırları yer altına alınacak. Çeşitli türde ağaçların dikileceği yayalaştırılmış alanlara, oturma mobilyaları konulacak.