Tütüncü, Kepezspor 2. Lig’e çıkacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "TFF 3.Lig 3 Grup’ta lider durumda bulunan Kepezspor’u gönül birliğiyle 2.Lig’e birlikte taşıyacağız” dedi.

TFF 3.Lig 3 Grup lideri Kepezspor, cumartesi günü deplasmanda İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşı maçına çıkacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, maç hazırlıklarını sürdüren Kepezspor’un yönetici, teknik heyet ve futbolcularıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Tütüncü, Türkiye 3.Lig 3 Grup lideri Kepezspor’un geleceğe dair o büyük hayallerinden, hedeflerinden konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi. 6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem felaketine değinen Başkan Tütüncü, “ Her ne kadar ülkemiz çok büyük felaketlerle sarsılmış olsa da, bir yandan yaralarımızı saracağız, bir yandan da hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yepyeni umut filizlerini arayıp bulup, el ele vererek ülkemize tekrar tekrar armağan etmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Akıl sahipleri geçmişlerine dua ederler. Akıl sahipleri geçmişin o sıkıntılı günlerini asla hatırlarından çıkarmadan ama ecdadımızdan öğrendiğimiz gibi nazarımızı da sonsuzluğa dikerek yürüdüğümüz yolda büyük yürümeyi ve büyük ölmeyi göze almamız lazım. Bizim yürüyecek çok yolumuz var. Gidecek çok menzilimiz, varacağımız çok hedefimiz var. Ülkemize, milletimize armağan edeceğimiz her alanda aydınlık yarınlar var. Her şeyden önce bunun heyecanını her zaman yüreğimizin derininde hissetmeliyiz. Ve her yeni gün bizim için yepyeni umutların mayalandığı günler olmalı “ dedi.

"Alt yapıyı güçlendirmek istedik"

Amatör sporun desteklenmesi konusunda başlatılan yolculuğu anlatan Başkan Tütüncü, “Bu yolculuğun başında amatör sporlara kıymet verelim, değer gösterelim. Ve amatör sporlarda halka, özellikle de çocuklara ve gençlere spor yaptıralım, onları spor sevgisiyle donatalım, amatör sporlara da katkı sağlayalım. Alt yapıyı güçlendirelim istedik. Ama baktık ki; alt yapıyı güçlendirmek için doğru örneklere ihtiyaç var. Bütün branşlarımızla doğru örnekleri oluşturma anlamında çalışmalar katkı sunan, hem de alt yapıya çok büyük destek veren Hakan Çatal’a çok teşekkür ediyorum. Tamda bu noktada futbolun artık profesyonel bir duruma evrilmiş olduğu zaman diliminde bu bayrağı çok değerli İsmail İltemir devraldı. Şimdi iki koldan hareket ediyoruz. Kepez spor bir dernek statüsüyle amatör spor çalışmalarını en güzel şekilde sürdürecek. Bu şehrin çocuklarına, gençlerine sporla güzelleşmiş bir yaşamı öngörmek gibi bir misyonumuz var. Diğer taraftan da çok profesyonel bir çalışma, uzmanlık, ihtisaslık gereken profesyonel ligdeki futbol takımımızı da İsmail İltemir sırtlandı "ifadelerini kullandı.

"2. Lig’e çıkacağız"

Sporla ülkenin geleceğine çok güzel ufuklar işaret etmek istediklerini dile getiren Tütüncü, " Sezonun başından bu yana Kepezlilerin özlediği bir performansı ortaya koydunuz. Tribünlerin havasından günden güne Kepez’in ortaya konulan futboldan ne kadar hoşnut olduğunu görüyorum. Başarılarla dolu bu sezonu tattırdığınız yaşattırdığınız için, böylesi onurlu bir durumda bu masanın etrafında bizleri bir araya getirdiğiniz için sizleri kutluyorum. Sezon sonunda çok daha büyük bir onuru tadacağımıza yürekten inanıyorum. Kepezspor’u gönül birliğiyle 2.Lig’e birlikte taşıyacağız. Kepezi bir üst lige taşımak, amatör sporlarla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalara çok büyük katkı sağlayacak “açıklamasını yaptı.

Yemeğe kulübün kurucusu ve Onursal Başkanı Mustafa Yılmaz, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Kepezspor Futbol Kulübü A.Ş. Başkanı İsmail İltemir, Teknik Direktör Şakir Filiz, kulüp hocaları ve futbolcular katıldı.