Tütüncü: “Kepez’in en büyük eğitim kurumuyuz”

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyenin eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve eğiticilerle bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “AKMEK’ler, kreşler, etüt merkezleri, destek eğitim kursları, spor ve müzik okullarıyla Kepez’in en büyük eğitim kurumuyuz” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye çatısı altındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve eğiticiler onuruna yemek verdi. Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki moral ve motivasyon yemeğine Başkan Hakan Tütüncü, eşi Dr. Ayşe Tütüncü, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, belediyenin eğitim kurumlarında görev yapan 200’ün üzerinde öğretmen ve eğitici katıldı.

Eğitim hizmetlerimiz iftihar vesilesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmen ve eğiticilere seslenerek, AKMEK’ler, kreşler, etüt merkezleri, destek eğitim kursları, spor ve müzik okullarıyla Kepez’in en büyük eğitim kurumu olduklarını söyledi. Tütüncü, “Bugün burada eğitim alanında 200 çalışanımla bir arada bulunmak, bu şehrin okul öncesinden başlayarak, üniversite sonuna kadar ve örgün eğitimle bütün hemşehrilerimize kadar eğitim hizmeti vermek bizim en büyük iftihar meselelerimizden “diye konuştu.

Bir harf öğretenin kırk yıl kölesi oluruz

“Bizim için her gün öğretmenler günü” diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, “Her gün anneler günü, her gün babalar günü, her gün sevgililer günü ise bizim için her günde öğretmenler günü Bize bir harf öğretenin biz kırk yıl kölesi oluruz. “ dedi. Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesi’nin eğitim alanında 200’ü aşkın çalışını ile Antalyalıların eğitim hayatına bambaşka ufuklar açabilecek, güce, dirayete ve güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Eğitimde fırsat eşitliği

2009 yılında belediye başkanı olduğunda en büyük hedefinin bugün gelinen noktadaki eğitim halkasını oluşturabilmek olduğuna değinen Tütüncü, “Göreve geldiğimizde en büyük hayalimiz en güzel meslek edindirme kurslarının bizde olmasıydı. Hanımefendilere kendilerini geliştirebilecekleri, sosyal hayata dahil olabilecekleri en güzel ortamı sunmaktı. Bugün geldiğimiz noktada AKMEK’ler büyüdü. Sadece AKMEK’ler büyümek ve gelişmekle kalmadı. Nasrettin Hoca Kreşlerimiz ayrı bir kalite markası oldu. Ortaokul öğrencilerimize eğitim hizmeti veren etüt merkezlerimiz var. Etüt merkezlerimiz önemli bir başarıyı ortaya koydu. Üniversiteye hazırlık kurslarımız modern bir ortamda öğrencilerimizi üniversiteye hazırlıyor. Bu kurslarımız tıp, fakültesi, hukuk, mühendislik, eğitim fakültelerine nice öğrenciler göndermeyi başardı. Dershaneye gitme, özel okul eğitimi alama imkanı olmayan gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlama noktasında büyük gayretler gösterdi” diye konuştu.

Sporda sosyal hedef

Başkan Tütüncü Kepez Belediyesi’nin müzik okullarının da çok başarılı olduğunu sözlerine ekledi. “Sporu spor olsun diye yapmıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Biz sporu bambaşka sosyal hedeflere ulaşmak için yapıyoruz. İyi bir vatandaş yetiştirmek, iyi bir insan yetiştirmek, iyi bir evlat yetiştirmek için yapıyoruz. Spor okullarımız her yıl binlerce çocuğumuza, gencimize böylesi bir imkan sağlıyor. Biz sadece akademik başarıda başarılı olan bir gençlik hayal etmiyoruz. Onların kalplerini, gönüllerini bilgiyle, zarafetle, sanatla doldurmamız lazım“ ifadelerini kullandı.

Tütüncü’den teşekkür

Başkan Tütüncü, yemeğe katılan müze çalışanlarına da emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Onlarda eğitimci, çünkü her müze bir okuldur. Geceden gündüze ışıkları hiç sönmeyen kütüphanelerimiz de ayrı bir eğitim yuvası ”dedi.

Öğretmenlik kutsal bir meslektir

Başkan Tütüncü, “Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Öğretmen okutur, öğretir, rol model olur. Öğretmenlik mesleği bir insanın gönlünü, kalbini, aklını, dimağını şekillendirmektir. Bir insanın hayat çizgisine tesir etmektir” dedi.

Öğretmenlere şiir okudu

Başkan Tütüncü, konuşmasının sonunda öğretmenlerin isteği üzerine yazar, şair Erdem Bayazıt’ın ‘Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair’ adlı şiirini okuyarak, tüm öğretmenlere hediye etti. Moral ve motivasyon yemeğinde öğretmenler canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenme fırsatı buldu.