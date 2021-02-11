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Tütüncü: “Kepez’e 130’dan fazla okul kazandırdık”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2009’dan bu yana Kepez’e 130’dan fazla okul kazandırdıklarını, 2020’de 10 yeni okul inşa ettiklerini belirterek, “Antalya’da Kepez, devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızın okul yapımına en çok özen gösterdiği ilçelerimizin başında geliyor.” dedi.

ANTALYA 11.02.2021, 14:05
Tütüncü: “Kepez’e 130’dan fazla okul kazandırdık”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2009’dan bu yana Kepez’e 130’dan fazla okul kazandırdıklarını, 2020’de 10 yeni okul inşa ettiklerini belirterek, “Antalya’da Kepez, devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızın okul yapımına en çok özen gösterdiği ilçelerimizin başında geliyor.” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çankaya Mahallesi’nde hayırsever Fatih Selek ile yapımına başlanacak anaokulunun temel atma törenine katıldı. İlçesine kazandırılacak 4 derslikli Seleksan Anaokulu’nun temel atma töreninde konuşan Başkan Tütüncü, “Bugün ilçemizde okul öncesi eğitimine yeni bir yuva daha kazandırıyoruz. Hayırseverimiz Seleksan Şirketine şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi. Masa Dağının Antalya’nın en güzel yerleşim yerlerinden biri olduğuna değinerek konuşmasına devam eden Tütüncü, “Burası hem deniz manzarası, hem Toroslar’ın büyüleyici güzel manzarası, hem de gün doğumlarının, günbatımlarının muhteşem bir ilahi tablo olarak sergilendiği, muhteşem bir vaktin yaşandığı güzel bir ortamı sunuyor bize Ayrıca depremle ilgili endişelerin çok arttığı dönemlerde jeolojik bakımdan şehrimizin en sağlam bölgesi de ismi üstünde Masadağı, Çankaya Mahallesi geliyor. “diye konuştu.

"Değişim ve gelişim ivmesi"

Masa Dağı, Çankaya Mahallesi’nde 2012 yılı ile beraber yepyeni bir değişim gelişim ivmesinin başladığını belirten Tütüncü, “Burada son derece nitelikli yapılaşmaların olduğu, Antalya ölçeğinde en kıymetli projelerin üretildiği bir ortamı artık Çankaya’da, Masa Dağında yaşar hale geldik. Haliyle bu nüfusun artmasına doğrudan tesir eden bir unsur oldu. Bununla birlikte burada okul ihtiyacının da hızla arttığı bilinen bir gerçek Bunların karşılanması için elimizden gelen her şeyi devlet olarak en güzel şekilde yapmanın gayreti içerisinde olduğumuzu ifade etmeliyim. Bu sürece en çok katkı sunanların başında da bölgemizde yatırım yapan hayırseverler geliyor. Seleksan ve Fatih bey, bu anlamda bizleri mutlu ettiler. Kendileri hayli hatırı sayılır büyüklükte bir projenin sahibi Başlangıç sadedinde olan bu temel atma töreninden sonra inanıyorum ki; başka protokolleri de yapacağız. Başka hayırları da Fatih bey burada gerçekleştirecek.” dedi.

"Kepez’e 2020’de 10 yeni okul"

“Antalya’da Kepez, devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızın okul yapımına en çok özen gösterdiği ilçelerimizin başında geliyor. “ diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “2009’dan, benim belediye başkanlığımdan bu yana 130’un üzerinde okulu Kepez’e birlikte, beraber kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu günleri birlikte yaşadığımız ilçe milli eğitim müdürümüz bilirler. Bu arsaların neredeyse tamamında yoğun bir mülkiyet problemi vardı. Kepez ilçesi, Türkiye’de gerçekten mülkiyet sorunlarının çok derin yaşandığı ilçelerin en üst sıralarında geliyor. Buna rağmen birlikte el ele gönül gönüle, devletimizle, belediyemizle, hayırseverlerimizle, hep birlikte hep beraber burada bu okullaşma noktasında muhteşem bir başarıya imza atmış olmamız büyük bir mutluluk vesilesi Her türlü olumsuzluğun yaşandığı 2020 yılında Kepez olarak 10 yeni okul binasını tamamlayıp, milli eğitimimizin hizmetine sunmayı başarmış bir ilçeyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu hedefimizi daha da ileriye götüreceğiz. “ifadelerini kullandı.

Çankaya Mahallesi’ne inşa edilecek Seleksan Anaokulu’nun temel atma törenine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve hayırsever Fatih Selek katıldı.
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