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Tütüncü “Kepez Meclisi sarı zarf almaz karar alır”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis toplantısında görüşülen bir imar planıyla ilgili yapılan “sarı zarf almayalım” eleştirisine, “Bu meclis 12 yıldır binlerce karar aldı ama sarı zarf hiç almadı. Bu meclis karar almayı çok sever ama sarı zarf almayı hiç sevmez. Allah’ımıza binlerce şükür hiç sarı zarfımız olmadı” cevabını verdi.

ANTALYA 03.03.2021, 16:56
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Tütüncü “Kepez Meclisi sarı zarf almaz karar alır”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis toplantısında görüşülen bir imar planıyla ilgili yapılan “sarı zarf almayalım” eleştirisine, “Bu meclis 12 yıldır binlerce karar aldı ama sarı zarf hiç almadı. Bu meclis karar almayı çok sever ama sarı zarf almayı hiç sevmez. Allah’ımıza binlerce şükür hiç sarı zarfımız olmadı” cevabını verdi.

Kepez Belediye Meclisi’nin, Şubat ayı olağan toplantısında 25’i yazılı, 3 tanesi önerge olmak üzere 28 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında toplanan meclis, yoklamanın yapılmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla açıldı.Başkan Tütüncü’nün, mecliste grubu bulunan partilerin sözcülerine söz vermesinden sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Bilim Merkezi’ne astronomi geliyor

Meclisin önemli gündem maddelerinden biri de eski Dokuma Fabrikası binasına kurulan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda resmi açılışı yapılacak olan Antalya Bilim Merkezi’nde astronomi merkezinin oluşturulması amacıyla Kepez Belediyesi ile TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi arasında protokol imzalanması talebi oldu. Protokol ile öğrencilerin bilimsel çalışmalarına katkı sağlanabilmesi ve astronomi teması içeriğinin zenginleştirilmesi amacıyla Antalya Bilim Merkezi’nde, astronomi atölyeleri ile astro market oluşturulacak. Bu amaçla, Kepez Belediyesi ile TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talep edildi. Bu talep de meclisten oy birliği ile geçti.

Dokuma’da uzay gözlemlenecek

Başkan Hakan Tütüncü, oylamanın ardından yaptığı konuşmada TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ile yapacakları protokolle ilgili şunları söyledi: “Dönemlerimizin en büyük eserlerinden birisi de Antalya Bilim Merkezi oluyor. Bilim merkezimizi her şey yolunda giderse 30 Ağustos Zafer Bayramımızın yıldönümünde hizmete açacağız. Bilim merkezinde deneme eğitimleri başladı. Bilim merkezimizde gözlem evi olmasıyla ilgili özel bir çalışma yapıyoruz. Türkiye’nin en güzel gözlem evi, ilimizde Saklıkent Bakırlı Tepe’de bulunuyor. Protokol ile TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ile Antalya Bilim Merkezi’ni birbirine bağlayacağız. Gözlemevindeki uzayla ilgili verileri, görüntüleri bilim merkezimizde Antalyalılarla, uzaya, havacılığa ve gökyüzüne merak salmış öğrencilerimizle paylaşacağız. İnanılmaz, heyecan verici bir işbirliği olacak”.

Kındıra bölgesi için Kamu Yararı Kararı talebi

Kepez Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında Varsak Aktoprak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kındıra bölgesinin imar talebini karşılayacak olan karar da alındı.

Daha önceki yıllarda 1\1000 ölçekli uygulama imar planı tamamlanan ve parselasyon planları tapuya tescil edilen Kındıra bölgesinde; plana altlık oluşturmak amacıyla imar paftalarında kalan 3 hektar 7 bin metrekare bir alanın tarım dışı amaçlı kullanılabilmesi, imar planın hayata geçirilmesi amacıyla İşçileri Bakanlığından Kamu Yararı Kararı alınması yönünde belediyenin başvuru yapması için meclisten yetki istendi.

“Allah’ımıza binlerce şükür hiç sarı zarfımız olmadı”

Meclis de bu talebi oy birliği kabul etti. Bu gündem maddesiyle ilgili CHP Meclis üyesi Adem Alkan, “ 28 yıllık memuriyet yaşantımda hiç sarı zarf almadım.” eleştirisini yaptı. Bunun üzerine söz alan Başkan Hakan Tütüncü, eleştiriye, “İftiharla güzel bir şey söylemek istiyorum; bu meclis 12 yıldır binlerce karar aldı ama hiç sarfı zarf almadı. Bu meclis karar almayı çok sever ama sarı zarf almayı hiç sevmez. Ben, bugüne kadar sarı zarf alacağımız herhangi kararı meclise getirmedim. Bunu önceki dönemlerde meclis üyeliği yapan arkadaşlarımız çok iyi bilir. Allah’ımıza binlerce şükür hiç sarı zarfımız olmadı” cevabını verdi.
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